台灣機場櫃檯放「卡拉OK麥克風」 外國人驚：一起K歌嗎？

2020年受新冠肺炎疫情影響，航空業、觀光業營收慘澹，台灣旅客們轉往國內旅遊，想必對「機場」內的場景也逐漸淡忘。然而，《紐約時報》駐台記者何貴森（Chris Horton）日前指出，他在機場辦理登機手續時，意外發現常見的卡拉OK麥克風出現在服務台上，讓不少外國網友看了相當驚奇。

何貴森昨（29日）在推特發文分享他在台灣機場看到特別的一幕，當時他人正在辦理登機手續，注意到櫃台地勤人員用卡拉OK專用可攜式麥克風，向他確認登機資料，他好奇詢問地勤人員為何使用這種麥克風，而地勤人員僅簡單回應，「以防萬一(Just in case)」。

只見照片中，2支「卡拉OK雙人對唱的」麥克風組擺放在服務櫃檯上，金光閃閃的外表出現在這裡看來相當突兀，卻也不禁讓人會心一笑。

不少網友看見這張照片都紛紛留言表示，「你的觀察力真敏銳！我想你應該很常去KTV？」、「如果要求旅客一起唱歌，我想應該很符合品牌形象」、「哈哈！」