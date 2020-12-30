還沒入夜已跌破10度！ 新北市中午出現8度 全國低溫特報

根據中央氣象局觀測資料顯示，上午11時50分新北市富貴角8.0度，為今天平地最低溫，五股只有8.7度，桃園也多個測站只有8.9度。

中央氣象局說，今天寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降；北部地區有短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天、周五寒流影響，各地天氣非常寒冷；大台北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六、周日寒流減弱，氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一東北季風增強，下周二東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今天、明天中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率。

氣象局持續發布低溫特報，今天至周五寒流影響，各地氣溫明顯偏低，今天寒流迅速南下，上午起局部地區有10度以下氣溫發生的機率；今、明兩天局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，注意防範。

今天上午至明天白天低溫區域：

橙色燈號(非常寒冷)：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，注意防範。