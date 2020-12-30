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頻尿、血尿一起來 小心得了膀胱癌

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
亞東醫院泌尿科醫師鄭百諭指出，膀胱癌治療針對不同期別、細胞分化以及腫瘤惡性度有不同的治療方式，需要臨床醫師針對病人狀況做出最適合的治療決策，若出現相關症狀，一定要盡早就醫。圖／新北市板橋亞東醫院提供
亞東醫院泌尿科醫師鄭百諭指出，膀胱癌治療針對不同期別、細胞分化以及腫瘤惡性度有不同的治療方式，需要臨床醫師針對病人狀況做出最適合的治療決策，若出現相關症狀，一定要盡早就醫。圖／新北市板橋亞東醫院提供

63歲的蕭姓男子抽菸超過30年，身體還算硬朗且無慢性疾病，一年前開始出現斷斷續續的血尿，由於不會痛且非每次都出現，沒特別在意，但今年開始出現頻尿症狀，血尿變得越來越頻繁，小便顏色甚至由淡紅轉為深紅，經檢查後發現蕭男得到第一期高惡性度膀胱癌。

根據107年國民健康署癌症年報指出，男性膀胱癌的發生率排名為第11位、女性為第16位。男性的發生率約為女性的2.4倍，最常見的致癌因子就是抽菸；另外像是長期接觸化學藥劑、染劑等含有芳香胺的物質，以及慢性膀胱發炎都可能與膀胱癌有關。

醫師表示，男子經門診安排的尿液檢查及尿液細胞學檢查，發現到大量紅血球及惡性細胞，進一步安排電腦斷層後顯示膀胱底部有一顆3公分大的腫瘤，最後在醫師經膀胱鏡確認後，發現靠近膀胱頸的位置有一顆乳突腫瘤，且病理報告證實為第一期高惡性度膀胱癌。

但男子相當幸運的，局部淋巴結還沒有受到侵犯或是遠端轉移，在接受經尿道內視鏡膀胱腫瘤刮除手術，以及幾次膀胱化學藥物灌注之後恢復良好，並持續於門診追蹤。

亞東醫院泌尿科醫師鄭百諭表示，臨床上大約有85%的膀胱癌患者會出現無痛性血尿，但也因不會疼痛，病人往往會選擇性忽略而延誤就醫；除此之外，膀胱癌也會出現頻尿、急尿等症狀。

鄭百諭指出，雖然診斷上超音波或電腦斷層對於偵測膀胱癌有一些幫助，但是目前診斷上的黃金標準仍然以膀胱鏡檢查以及病理切片為主，依據病理報告中癌細胞的惡性度以及侵犯的深度來決定癌症期別及預後發展。

鄭百諭說，非侵襲性的膀胱癌若非原位癌，可透過內視鏡腫瘤刮除合併術後膀胱藥物灌注，但因為復發率高，術後需要定期以膀胱鏡追蹤；若癌症已經侵犯膀胱肌肉層，內視鏡刮除也無法完全切除腫瘤，此時需考慮膀胱切除手術或者全身性化學治療合併膀胱放射線治療。另外，若腫瘤已經出現其他器官轉移，此時建議接受全身性化學治療或者免疫治療才有機會延長存活時間。

鄭百諭強調，膀胱癌治療針對不同期別、細胞分化以及腫瘤惡性度有不同的治療方式，需要臨床醫師針對病人狀況做出最適合的治療決策。此外，無痛性血尿可能是泌尿系統疾病或膀胱腫瘤唯一的臨床表現，呼籲若有相關症狀的民眾，需儘早至泌尿科門診接受評估及進一步檢查，才能降低疾病或腫瘤惡化的風險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

臨床上大約有85%的膀胱癌患者會出現無痛性血尿，但也因不會疼痛，病人往往會選擇性忽略而延誤就醫。圖／新北市板橋亞東醫院提供
臨床上大約有85%的膀胱癌患者會出現無痛性血尿，但也因不會疼痛，病人往往會選擇性忽略而延誤就醫。圖／新北市板橋亞東醫院提供

腫瘤 血尿 醫師

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