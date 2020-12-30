台為防疫「電梯貼塑膠膜」 醫曝研究數據：恐延長病毒殘留時間

近日新冠疫情因英國出現變種病毒再度擴大，台灣也再次嚴加關注社區防疫問題，然而有醫師指出，現行防疫手段中，部分地區會在公共電梯的按鈕上覆蓋防疫用塑膠膜，這種方式「恐怕會延長病毒殘留的時間」。

台灣防疫成效獲得全球認同，有賴全民非常自律且自發地遵守防疫規定，除了戴口罩、勤洗手，容易多人接觸的物品也以酒精勤加消毒或更換覆蓋膠膜。不過，「黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師」在粉專發文表示，「在電梯按扭上鋪塑膠膜」是否有利防疫值得深思，有可能反而延長病毒的存活時間。

他在文章內表示，根據新的研究指出，新冠病毒在物品上存活的時間為銅4小時、紙板24小時、不鏽鋼48小時、塑膠72小時、衣服視材質可存活1至2天、玻璃則可存活5天左右（實驗室環境下）。台灣為了防疫，部分高樓大廈會在電梯按鈕上覆蓋塑膠膜，但若從此數據看來，在其上覆蓋塑膠膜可能使病毒存活時間變長，且有些電梯按鈕原本就是金屬材質，此舉反倒會有反效果。不過他強調，此說法是以「病毒存活的時間角度來討論」。

此外，徐醫師也針對「國外包裹上是否會有病毒殘留」的問題做解答，他認為包裹從商家寄出到送達，理應已超過24小時，「病毒不會存活」，如果不放心，可以在包裹上噴灑酒精或消毒產品，放置一天後再打開。最後則歸納了幾點與病毒相關的原則供網友參考：平滑面上病毒活得比凹凸不平粗糙面久，溫度越低病毒活性越高，濕度越低傳染力越高。

文章發出後，不少網友留言感謝分享，也有業界人士表示「在電梯按鈕貼塑膠膜實屬無奈」，因為疫情嚴重時，因為大樓對按鈕頻繁消毒，常造成背板因酒精或消毒液滲入燒壞，或乘客因擔心傳染，使用尖銳物品按按鈕，把表面戳壞。