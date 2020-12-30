電子煙網路行銷監測：業者觸手恐伸向Dcard？

國民健康署今公布109年影視媒體暨網路中菸品及新興菸品訊息監測計畫，研究結果顯示網路充斥各式電子煙訊息，顯示業者正透過網路提高電子煙能見度，礙於目前管制電子煙法源不足，國健署副署長吳昭軍表示，現階段僅有「含尼古丁煙油」依藥事法裁罰；又菸害防制法罰則最高僅5萬元，目前修法草案在行政院審查中。

研究結果顯示，以「電子煙」等關鍵字於FB搜尋，可發現283個社團、粉絲專頁含有電子煙訊息，進一步點閱內容，發現多數粉絲專頁為電子煙實體商店經營，用來推廣產品；社團則多為電子煙交流與買賣平台，網友可透過網路交易電子煙具與各式煙油。政府已進行菸害防制法修法以禁止電子煙製造、輸入、販賣、供應、使用、展示及廣告為方向。

世新大學新聞系教授鍾起惠表示，電子煙商家的行銷手法推陳出新，多包裝產品，主打電子煙無害，除了在臉書、IG上宣傳。

她表示，民間電子煙業者主張的團體已進入Dcard，Dcard是大學生社群，會在同溫層中尋求情緒表達與意見，大學生較有經濟能力，業者發現商機，平台今年下半年首度出現49則電子菸貼文，內容多為時事新聞討論與產品請益，鍾起惠呼籲注意業者行銷手法。

而以圖、照片版面為主的IG亦是另一個電子煙品展示平台，有超過19萬則的相關貼圖、多放置大量圖樣精美的瓶裝煙油圖片，並連結至自家官網、拍賣網站或FB粉絲專頁，甚至提供店家地點、Line與WhatsApp等聯絡方式，擴增商品可觸及的對象，亦會配合電商優惠的光棍節1111推出活動促銷，以新潮的手法拉近電子煙與青少年的距離、吸引青少年好奇接觸進而使用電子煙。

吳昭軍表示，國健署已會商網路購物平台業者，請平台業者協助加強商品管控機制，避免販售電子煙及煙油，但現階段僅有「含尼古丁煙油」依藥事法裁罰；電子霧化器等產品雖得以菸害防制法第14條處罰，除罰則過輕外(最高5萬元)，業者改以果汁、精油等不同名稱販賣電子煙油，規避網路巡查機制或地方衛生局稽查，且透過社群網路買賣，使稽查難度更高，目前菸害防制法修法草案在行政院審查中。