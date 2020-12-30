天冷溫泉不宜久泡 三高長者忌油鹽

寒流來襲，心血管疾病患者與年長者須特別注意！中央氣象局預測跨年寒流可能帶來10以下度低溫，而冬季氣溫驟降的時候，就是心血管問題高好發期。心臟內科主任陳文鍾提醒，心血管疾病患者與年長者須特別注意保暖；天冷泡溫泉時，建議泡5至10分鐘就起身休息，且結伴前往。

保暖、少高熱量飲食

台大醫院心臟內科主任陳文鍾受訪表示，氣溫突然下降時，心肌梗塞、心臟衰竭、中風等疾病風險都會增加，主要因為天氣寒冷時，血管容易收縮，導致血壓上升，另外，天氣寒冷時，民眾較容易攝取高熱量的食物，導致膽固醇、血糖上升，血管系統不穩定，容易引起中風、心肌梗塞及心臟衰竭等問題。

「本身有心血管疾病患者與年長者兩類人須特別注意保暖。」陳文鍾說，出門運動前，應做好保暖措施再出門，也要特別注意血壓狀況，以及不要攝取太多高熱量食物，以避免增加心血管疾病發作的風險。

溫泉不宜久泡

對於天冷泡溫泉的民眾增加，陳文鍾表示，人泡在溫泉中血壓會下降，泡一段時間就應該起身休息，「我們經常得知有人泡溫泉起來的瞬間，因為血壓下降而跌倒或滑倒」，因此溫泉不宜泡太久，建議泡5至10分鐘就起身休息一段時間，且泡溫泉最好有同行者，萬一發生狀況時，才有辦法及時救援。

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東說，身體在高溫環境會不斷流汗，但泡溫泉時不易察覺，在水池裡身體水分漸漸變少，血液也就越來越濃稠，血栓的機率提高，發生心肌梗塞與腦栓塞的風險也跟著上升，提醒民眾起身後最好補充300至500c.c.水分。

「糖尿病患者泡溫泉要特別小心！」郭志東提醒，溫泉水難免會有微生物，當皮膚有細小傷口，或泡溫泉時皮膚出現輕微破損，若免疫能力不佳，就有可能感染導致蜂窩性組織炎；心血管疾病患者，如果有胸悶、胸痛、心口痛、頭暈等情況，最好不要泡溫泉，以免意外狀況發生。

此外，陳文鍾特別提醒，早上起床上班、出門前，身體要穿暖和點，不要立刻出門讓身體一下子曝露在低溫空氣中，會導致血壓上升，建議在室內適當熱身後再出門。

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