北捷翁倒地滲血！熱心男CPR「手染血」 16歲高中生接力搶命
北捷龍山寺站昨（29）晚驚傳一名老先生於車站月台內失去意識，疑因撞擊力道不小導致頭部滲血。幸好當時一名熱心的柯姓男子見狀後立即上前進行CPR急救，隨後另一名16歲高中生也急忙接力搶救，善舉曝光後獲得許多網友讚賞。
柯男在臉書社團「救護公社」昨晚發文表示，北捷龍山寺站晚間7點有人倒地，且後腦滲血，當時沒人敢伸出援手，但他自己雙臂習慣性脫臼，兩邊各打2支鋼釘，「我第一個去壓CPR，月台人員叫我留資料...但我手都在抖沒辦法正常握筆」。
柯男提到，自己只是一個台北小小的救護員，知道自己盡力了，「右手染上患者鮮血的這一刻，我就知道這是我的職責」，文末他也向上天許願，希望能救回老先生的性命。
此外，當時還有另一名16歲謝姓高中生發現只有柯男一人在為老先生進行CPR，便立刻從手扶梯衝下月台接力幫忙救援，兩人最後在臉書社團內「相認」，謝姓高中生表示自己雖然只是個小小16歲的高中生，考過紅十字會的初級急救員，「真的遇到我還是很緊張，壓到滴了一堆汗，當時衝下手扶梯幫你，我相信一定是對的，辛苦了」；柯男也回應，急救需要團隊合作，並大力感謝謝姓少年的幫忙。
延伸閱讀
熱門新聞
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言