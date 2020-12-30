北捷翁倒地滲血！熱心男CPR「手染血」 16歲高中生接力搶命

北捷龍山寺站昨（29）晚驚傳一名老先生於車站月台內失去意識，疑因撞擊力道不小導致頭部滲血。幸好當時一名熱心的柯姓男子見狀後立即上前進行CPR急救，隨後另一名16歲高中生也急忙接力搶救，善舉曝光後獲得許多網友讚賞。

柯男在臉書社團「救護公社」昨晚發文表示，北捷龍山寺站晚間7點有人倒地，且後腦滲血，當時沒人敢伸出援手，但他自己雙臂習慣性脫臼，兩邊各打2支鋼釘，「我第一個去壓CPR，月台人員叫我留資料...但我手都在抖沒辦法正常握筆」。

柯男提到，自己只是一個台北小小的救護員，知道自己盡力了，「右手染上患者鮮血的這一刻，我就知道這是我的職責」，文末他也向上天許願，希望能救回老先生的性命。

此外，當時還有另一名16歲謝姓高中生發現只有柯男一人在為老先生進行CPR，便立刻從手扶梯衝下月台接力幫忙救援，兩人最後在臉書社團內「相認」，謝姓高中生表示自己雖然只是個小小16歲的高中生，考過紅十字會的初級急救員，「真的遇到我還是很緊張，壓到滴了一堆汗，當時衝下手扶梯幫你，我相信一定是對的，辛苦了」；柯男也回應，急救需要團隊合作，並大力感謝謝姓少年的幫忙。