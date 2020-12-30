他不解最冷才6度為何這麼恐慌？網點出台灣在地關鍵

今年首波寒流報到，寒冷程度可比擬2016年的霸王級寒流，氣象局預報最低溫可達攝氏6度。有人認為6度在溫帶國家很常見，為何常出國的台灣人要如此大驚小怪？

中央氣象局預報，今天氣溫驟降愈晚愈冷，今晚到明清晨冷空氣強度最強，冷平流（冷空氣被平移進來強度）則是明天整天最強。明天北部整天10度以下，低溫6度高溫9度，中部8到16度、南部10到19度、東北部6到11度、東部8到13度。

一名網友在PTT發問，他指6度大約是溫帶地區秋天晚上的氣溫，這種溫度在日本也不過穿個大衣加圍巾而已，台灣出國的人那麼多也不是沒見過，講得好像有多冷，覺得有點太誇張。

許多網友回應：重點是溫差：「台灣平常20度突然變6度，一堆人受不了」、「主要是提醒老人和有心血管疾病的人注意保暖」、「很多年長者就是挺不過這種溫差變化而走的…」。

還有人說濕度影響體感溫度才是關鍵：「濕度90%以上和乾到會噴鼻血的6度比？ 台灣6度體感幾乎日本0度以下了」、「濕度高+強風，體溫散失超快」、「台灣濕度在世界是數一數二高」、「表姐夫是挪威人，之前過年來台灣覺得冷到不行」、「台灣公共場所比起國外都沒暖氣」。

但也有網友認同他：「只要不下雨乾冷就沒什麼好怕」、「台灣山上隨便都5度以下，平地6度真的沒啥」。