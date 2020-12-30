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電子菸臉書社團IG照多 網路迷霧讓青少年受害

中央社 / 台北30日電

國健署今天公布研究結果，網路充斥各種電子菸訊息，包含283個臉書社團及粉專、超過19萬則IG貼圖，且持續成長中。零用錢多寡與電子菸使用有正向關係，家長應提高警覺。

衛生福利部國民健康署委託世新大學對網路與新興菸品監測的研究結果顯示，網路上充斥各式電子菸訊息，包含283個臉書社團/粉絲專頁與地標、超過19萬則的Instagram（IG）貼圖，顯示業者正透過網路傳播積極提高電子菸能見度。

世新大學新聞學系教授鍾起惠上午在記者會表示，根據2020台灣網路報告，12至25歲上網率為98.4%至100%，其中使用率最高的網路服務項目分別為社群論壇（95.6%）、即時通訊（90.2%）及影音/直播（87.4%），因此業者為吸引青少年使用電子菸，除設計酷炫多種口味，也透過這些平台大量散播電子菸資訊，刻意不提電子菸和新興菸品對健康的危害，以酷炫外表、比紙菸危害較少等訊息吸引青少年。

鍾起惠表示，以「電子菸」等關鍵字在臉書（FB）搜尋，可發現283個社團/粉絲專頁含有電子菸訊息。進一步點閱內容，發現多數粉絲專頁為電子菸實體商店經營，用來推廣產品；社團則多為電子菸交流與買賣平台，網友可透過網路交易電子菸具與各式菸油。社團以私密社團居多，且規模多小於2500人。

以圖、照片版面為主的IG也是另一個電子菸品展示平台。鍾起惠表示，調查發現，電子菸在IG已有19萬8000則貼圖，半年內增加了3萬5000則，多是圖樣精美的瓶裝菸油照片，或是網友吞雲吐霧製造出各式菸圈菸霧的圖文或影片。

鍾起惠說，電子菸業者善用不同社群媒體的特性，在IG置放大量圖片，並連結至自家官網、拍賣網站或FB粉絲專頁，甚至提供店家地點、Line與WhatsApp等聯絡方式，擴增商品可觸及的對象；也會利用年輕人常使用的Dcard「帶風向」，且配合電商優惠的光棍節1111推出活動促銷，以新潮的手法拉近電子菸與青少年的距離、吸引青少年好奇接觸進而使用電子菸。

兒科醫師陳木榮在記者會表示，電子菸近年包裝、行銷不斷推陳出新，常以「無尼古丁」、「有香味」等方式推銷，孩子可能因此受到吸引，甚至覺得自己並不是抽菸，而是「吸果汁」。

但陳木榮表示，就算電子菸宣稱無尼古丁，但也會有甲醛和乙醛，都有致癌性。也會有業者宣稱電子菸裡都是合法添加物，但都沒有做過呼吸道毒害測試，吸進去可能增加風險。

國健署之前的研究也發現，推估有超過5.7萬名青少年正在使用電子菸；陳木榮說，研究也發現，青少年零用錢多寡跟電子菸使用有正向關係，家長應該關心給孩子零用錢的狀況。

國健署副署長吳昭軍表示，根據過去檢測結果，電子菸其實8成都有尼古丁，甚至也含有毒品，可能被添加很多東西。呼籲家長多關心孩子上網狀況、避免孩子被網路迷惑而使用電子菸。

台灣現行電子菸竄行、行銷龐雜，與管制法源不足有關。吳昭軍表示，會努力推動修法。

電子菸 世新大學

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