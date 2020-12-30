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台灣大車隊代駕祭優惠 即起到明年3月31日折330元
又到了歲末迎新時刻，慶祝新年與溫馨佳節的歡樂氣氛圍繞全台，西式餐酒館、日式居酒屋、各式酒吧等供酒餐飲場所，自然成為許多人相揪三五好友，一同小酌歡慶的熱門地點。台灣大車隊說，集團旗下「55688代駕」為護送每位車主與其愛車安全返家，即日起至明年3月31日止，只要下載APP成為會員並輸入優惠碼CP55688330，即可兌換330元代駕搭車金。
台灣大車隊說，開車出門暢飲只要用APP預約呼叫酒後代駕，搭配綁定信用卡付款即可折抵，北北基桃地區甚至有機會免費體驗，不只貼心為消費者省荷包，55688代駕更將全力守護民眾酒後的人車返家安全。
為使更多消費者享受到專業代駕服務，台灣大車隊說，55688代駕更特別與北北基桃地區3,000家餐飲店家合作，民眾可於店內直接索取330元優惠券，預約只要拿起手機或市話直撥55688再按7、或使用55688 APP點選酒後代駕，使用代駕服務出示優惠券現省330元，等於北北基桃地區不分時段3公里內服務全部免費。
台灣大車隊說，55688代駕將秉持待客如親的信念，視行車安全為最無可旁貸的重要責任，並搭配24小時全年無休的真人與線上客服。
台灣大車隊也說，有感於國內外新冠肺炎疫情持續升溫，除要求駕手服務前須量測體溫，若發現發燒或呼吸道症狀應暫停營業，服務過程中並應全程配戴口罩，再加上勤洗手是預防新冠肺炎的重點步驟，也加強宣導所有駕手服務前後做好雙手徹底清潔消毒，保護自身也守護車主，讓酒後返家不僅安心，更同時兼顧每個人的健康安全。
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