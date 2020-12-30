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淡水8小時狂掉10度！ 北部急凍 中南部轉冷時間看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
寒流今起迅速南下，中央氣象局預估今晚到明晨最冷。本報資料照片
寒流今起迅速南下，中央氣象局預估今晚到明晨最冷。本報資料照片

寒潮爆發，氣溫驟降。中央氣象局說，北部已感受到氣溫明顯下降，淡水8小時已經掉了10度。預計中部中午以後也會跌到10度以下，南部則傍晚起明顯轉冷。

中央氣象局技正羅雅尹說，北部朋友已感到氣溫明顯下降，凌晨伴隨鋒面通過寒流迅速南下，北部局部地區來到10度氣溫，中部中午後降10度以下，南部傍晚到入夜明顯轉冷，今晚到明天一整天到元旦清晨最冷，各低最低氣溫預估中部以北、宜花6到8度，南部、台東9到10度上下，沿海空曠、山區再低2度。

羅雅尹說，這波溫度下降幅度從今天凌晨過後鋒面通過冷空氣迅速南下，今天0時到8時，北部測站有降8到10度的，像是淡水0時20度，早上8時已經掉到10度，今天白天持續降，白天高溫會落差很大，局部地區都有超過15度落差。

雨勢部分，羅雅尹說，今天北部、東半部有局部短暫雨，下半天到晚上水氣減少，主要以東半部跟大台北地區為主。至於山區是否下雪，預估下午過後到明天，北部、東半部1、2000公尺山區降到0度以下，搭配上水氣，不排除有下雪機率。

羅雅尹說，寒流南下跟東北風增強，風浪偏大，沿海空曠有9到11級強陣風，空曠地區體感溫度會更低，感受更為寒冷，機車族要特別注意保暖。

羅雅尹提醒，寒流降溫速度很快，兩天有持續低溫狀況，有心血管疾病老人家也要特別留意身體狀況，農漁養殖業也要預防寒害跟霜害。

寒流 淡水 氣象局 天氣動態

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