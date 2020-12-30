年底壓力飆升？　用15天練習美好開始

透過15天的紓壓練習，學習與自己相處，逐步減壓、隨時倒掉心中的情緒垃圾。 圖／InSeed益喜氏 提供

年關將近，同時需要應付職場、家庭、生活各方壓力的女性，精神壓力時時飆高；平常就蠟燭兩頭燒的職場女強人，這時總是恨不得自己多些手腳或每天都有48小時，才能同時處理好工作收尾、年末大掃除，以及即將「放年假」的一家老小。照顧別人，別忘了也關照自己，一旦壓力一直延伸到睡前、無法立刻緩和，往往就會導致淺眠、緊張，身心壓力，當壓力與情緒不斷堆疊，一個不小心就陷入不平衡的循環裡。身心科醫師陳嬿伊分享，雖然壓力人人都有，但無法排解的壓力不斷累積，會形成身心靈上的傷痕。只有學會整理情緒，懂得好好照顧自己，才能找回身心平衡。

打造自己的快樂培養皿雖然可能許多人都有高效處理事務的能力，但卻常忘了將「處理自身壓力」也列入待辦事項，進而衍生後續許多身心問題。InSeed益喜氏長期關心國人身心健康，持續研發可應對身、心靈需求的多種益生菌，更將一般人常忽略、卻對人體有顯著影響的心靈保健需求放在第一位，投入快樂益生菌的研發，透過消化道健康維護，同時維持心理健康。今年度更攜手身心科醫師，推出「快樂生活15天」活動，透過15天的紓壓練習，學習與自己相處，逐步減壓、隨時倒掉心中的情緒垃圾。

現在開始，好好與自己相處15天做為好同事、好媳婦、好媽媽、好伴侶……每天都需轉換多個角色的妳，在清空待辦事項清單之餘，是不是也常有「好像還有少做了什麼事情」的感受？盡心提供周遭的人們妥善照顧，也別忘了將空間留給自己；除了定時檢視體況健康，是時候撥個空，與常被家人、工作排擠的「自己」獨處。透過「察覺、對話、告別、和解、釋放」的練習，好好面對、解決壓力核心，將自己也填上代辦清單。

Day1-3 察覺情緒透過觀察自己的情緒、記下每天為什麼開心或不開心，試著認知遇到情緒波動時的感受與反應，找到自己想要的快樂是什麼、從何而來。

Day4-8 自我對話每天給自己6分鐘獨處的時間，回顧一天的情緒波動，找出自己最容易情緒浮動的事件與原因，進而找到那些曾認知到的、被忘記的、曾經經歷的傷痕。

Day9-11 放心斷捨離告別那些不開心的故事、捨棄該捨棄的負擔，把那些擠壓生活空間與記憶的不必要情緒與雜物清空，簡單的、空白的空間也能很讓人感到富足。

Day12-14 和自己和解還是割捨不了的物品與情緒，就和解吧！重新認識自己的過程中，也將為過去糾結的情緒、事物搭建新的關係；建立新的關係，每天多愛自己一些。

Day15 釋放自己，回歸身心放鬆過了這段時間的努力，已經將自己推向更好的階段。邁開步伐，給自己一些正向支持，接下來的每一天，都是最好的自己！

心靈、體內同時保養 好菌腸駐、健康打底和心靈和解，也記得和身體和解。體內維持平衡，就更能從內而外散發好元氣。讓好菌幫助消化順暢、白天開心精神好、晚上穩定好入眠，調整體質，身心平衡也能達到最大值。