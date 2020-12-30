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跨年消磨時間必備！收藏級博弈逸品 賞玩一兼二顧

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
強烈的機械桿與手工精雕，讓「MILIARIUS」戰車音樂盒即便擺放在空間中，都像一件裝飾藝術。圖 / M.A.D Gallery提供。
強烈的機械桿與手工精雕，讓「MILIARIUS」戰車音樂盒即便擺放在空間中，都像一件裝飾藝術。圖 / M.A.D Gallery提供。

跨年連假、農曆年在家不知去哪好？其實防疫期間，和朋友、親人待在家中團聚才是最安全的事。但安全之外如何打發時間？皮件精品萬寶龍（Montblanc）、獨立製表品牌Christophe Claret與REUGE分別推出應景博弈相關精品，收藏、賞玩？一兼二顧。

「MILIARIUS」戰車音樂盒是一件向羅馬帝國競技場致意的滂礡之作。由超過2,200個零件組成的音樂盒化身成一方精雕細琢、充滿古羅馬風格的直線賽道。五名勇士駕駛著十匹駿馬，當開啟運轉機制時，透過正下方轉動的鏈條與磁石，玻璃上方的五名不同顏色區別的騎士將駕駛戰車一往無前向終點急馳。而當五名騎士全數抵達終點時，音樂盒一側的金色桂冠將緩緩升起，同時播放出流暢的勝利樂音。每一次鏈條轉動的快慢都為隨機生成，五種顏色究竟鹿死誰手？不到終點之前，一切都充滿了變數與臆測的樂趣。

獨立製表品牌Christophe Claret則有一款Poker腕表，是品牌暨Blackjack（21點）和Baccara（百家樂）後的又一力作：45毫米的白金表殼，除了具備時間顯示功能，特殊設計的角度，將可讓三位玩家進行一場三人同行的「德州撲克」遊戲。由於驅策時間與遊戲機制的PCK05自動上鍊機芯共由655個零件組成，這讓腕表將可產生32,768種不同組合，全世界限量12只，隨轉隨玩。

最後萬寶龍（Montblanc）的James Purdey & Sons書寫工具限量遊戲套裝則更有書藏與實用意義。萬寶龍所屬的Richemont集團早在1994年便收購了James Purdy & Sons這個曾為英女王製造獵槍的品牌，而Montblanc去年便曾推出James Purdy & Sons為名的書寫工具、筆記本與棕色墨水。本次新推出的書寫工具限量遊戲套裝則一次集合了一只生肖與符號系列牛年限量款512鋼筆、五色籌碼、兩副撲克牌與五顆骰子。撲克牌是最簡單、也最具豐富變化的牌卡遊戲。怎麼玩？玩什麼？連假或跨年期間，跟家人或朋友一起好好研究吧！

Christophe Claret Poker腕表，白金、45毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、德州撲克遊戲功能，全世界限量12只，598萬元。圖 / 葳鑠提供。
Christophe Claret Poker腕表，白金、45毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、德州撲克遊戲功能，全世界限量12只，598萬元。圖 / 葳鑠提供。
「MILIARIUS」戰車音樂盒是一件向羅馬帝國競技場致意的滂礡之作，由超過2,200個零件組成，全世界限量50座，425萬元。圖 / M.A.D Gallery提供。
「MILIARIUS」戰車音樂盒是一件向羅馬帝國競技場致意的滂礡之作，由超過2,200個零件組成，全世界限量50座，425萬元。圖 / M.A.D Gallery提供。
45毫米的白金表殼，除了具備時間顯示功能，特殊設計的角度，將可讓三位玩家進行一場三人同行的「德州撲克」遊戲。圖 / 葳鑠提供。
45毫米的白金表殼，除了具備時間顯示功能，特殊設計的角度，將可讓三位玩家進行一場三人同行的「德州撲克」遊戲。圖 / 葳鑠提供。
包含一只生肖與符號系列牛年限量款512鋼筆、五色籌碼、兩副撲克牌與五顆骰子的遊戲組，正合適連假跨年。圖 / Montblanc提供。
包含一只生肖與符號系列牛年限量款512鋼筆、五色籌碼、兩副撲克牌與五顆骰子的遊戲組，正合適連假跨年。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍（Montblanc）詹姆士普迪父子合作款書寫工具限量遊戲套裝，約21萬6,800元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍（Montblanc）詹姆士普迪父子合作款書寫工具限量遊戲套裝，約21萬6,800元。圖 / Montblanc提供。
玻璃上的五枚彩色騎士，將與下方的鍊條以磁力連動。圖 / 翻攝自ig（合成圖）。
玻璃上的五枚彩色騎士，將與下方的鍊條以磁力連動。圖 / 翻攝自ig（合成圖）。

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