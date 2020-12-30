國道服務區好暖！ 寒流來襲免費供薑茶、溫水洗手

寒潮大爆發。中央氣象局說，受到寒流南下影響，今天愈晚愈冷，今晚到明晨是最冷時刻。對此，交通部高公局說，已號召服務區經營廠商及遠通電收專櫃做好準備，在這一波寒流來襲時，再次免費供應熱茶（薑茶）並提供溫水洗手等溫暖人心的服務，為民眾保暖。

高公局表示，全面電子收費後，國道服務區是僅存可以面對用路人提供現場服務的場站，為提升服務品質，在冬季期間除了在公廁外的洗手檯提供溫水供民眾洗手外，近年也積極結合服務區經營廠商及遠通電收專櫃，在寒流來襲時免費供應熱茶（薑茶）的熱飲服務，該項有溫度的服務得到民眾高度肯定，未來這些「寒天送暖」的服務會一直持續做下去，也歡迎民眾經常到各服務區體驗貼心又多元的服務。

高鐵局說，服務區也為有心血管疾病的朋友備妥各種簡易保護設施，例如血壓計、氧氣瓶及AED（自動體外心臟電擊去顫器）等等，提供臨時有需要民眾使用。