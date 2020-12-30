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衝一波賞雪！ 今晚到明晨最冷 氣象局：太平山機率最大

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圖為宜蘭太平山莊資料照。圖／羅東林管處提供
圖為宜蘭太平山莊資料照。圖／羅東林管處提供

今年首波寒流報到，中央氣象局說，今天氣溫驟降愈晚愈冷，其中又以今晚到明晨是最冷時刻，降雪機率同樣以該區段最高，「太平山最容易看到雪」。

氣象預報員林定宜說，冷空氣南下，今天愈晚愈冷，在寒流南下過程，氣溫驟降，今晚到明清晨冷空氣強度最強，冷平流（冷空氣被平移進來強度）則是明天整天最強。今晚至明晨中部以北、宜花低溫6到8度，其他地區10到12度。建議做好保暖，農漁養殖業嚴防寒害。

林定宜說，今天上半天受到迎風面影響，北部、東半部、恆春半島，有降雨機會，下半天有乾空氣下來水氣有減少趨勢，中南部則一直維持多雲到晴。

針對民眾最關心的追雪，林定宜說，在溫度跟水氣配合下，北東1000公尺以上山區有機會，今晚到明晨機率比較高，但可遇不可求，畢竟水氣正在減少當中。其中以太平山降雪機會高一點，屬於迎風面，高度又比較高；北部大屯山、七星山、竹子湖要碰運氣。

針對民間專家說中午有望下雪，林定宜說，現在竹子湖才6.8度，溫度上還有一些差距，可能是下雨加雪，或是小冰珠（冰霰）。

林定宜說，明天北部整天10度以下，低溫6度高溫9度，幾乎沒有差別；中部8到16度、南部10到19度、東北部6到11度、東部8到13度。 按照估計，台北將有40小時左右都在10度低溫的環境，2016年霸王寒流是61小時，但氣溫驟降的感受差不多。

林定宜說，1日清晨還是冷，但白天氣溫會回升，2日是冷空氣減弱過程，日夜溫差擴大。

低溫 寒流 太平山

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