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寒流「根本颱風嚇死人」氣象局曝原因 19縣市注意強風

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
19縣市強風特報。圖／氣象局提供
19縣市強風特報。圖／氣象局提供

寒流迅速南下，不少民眾感受到寒流發威，尤其風大有感。就有民眾說，昨深夜下班回到家沒多久就開始下雨，還刮起陣陣強風，風大到家中的玻璃不管關不關，都一直「碰！碰！碰！」的劇烈晃動，實在很怕玻璃破掉，「根本就是颱風嘛！嚇死人」。對此，中央氣象局說，會有「類颱風」的感受，跟鋒面通過有關。

氣象預報員林定宜說，昨天晚上鋒面過境，因為鋒面前面是暖空氣，鋒面後面是冷空氣，且是寒流等急冷空氣，空氣暖冷交換間，產生很劇烈風向、風速改變，除了風力突然間迅速增加，風向也從從偏南風轉成東北風、偏北風，是鋒面通過現象。

林定宜進一步解釋，他說，鋒面後面冷空氣衝下來很快，介面前後密度相差很大，會很劇烈天氣變化，當冷空氣跟暖空性值相差愈大愈顯著。

林定宜說，凌晨鋒面通過風很強，甚至出現11級強陣風，很少見，跟寒流很少見也有關係。提醒沿海地區今天都有9到11級強陣風。

氣象局今天清晨3時55分已針對19縣市發布陸上強風特報。受到東北風明顯增強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，特別注意。

寒流 氣象局 颱風 天氣動態

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