大屯山拉拉山太平山氣溫近冰點 專家預期中午前後可望降雪

今天清晨不少民眾應該感受到寒流威力，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，這波寒流可怕的地方：「降溫速度」。過去8個小時北部各地已經降了10度，現在大台北、桃園、新竹只剩下10-12度，中南部也正在快速的降溫。

「天氣風險 WeatherRisk」說，白天持續降溫，至今晚、明晨達到這波寒流最冷，北部與宜蘭下探7度、中部8度、南部9-12度、花東9-11度。沿海風浪非常非常大，不要靠近海邊。富貴角浮標已量測到7.6米的驚人浪高。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，陽明山的大屯山、桃園拉拉山、宜蘭太平山氣溫已近冰點，預估中午前後有機會開始降雪，持續至今天晚間。

西部沿海，尤其是彰化、雲林沿海空曠地方，已有強風吹起河川揚塵的狀況，空氣品質正在快速惡化。寒流稍稍提早南下，也有提早減弱的趨勢，目前預報元旦白天氣溫會回升，但周五晚間因為輻射冷卻的關係，中部以北仍有10度以下低溫。 過去8個小時北部各地已經降了10度，圖為淡水溫度變化。圖／取自氣象局網站