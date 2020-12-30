「根本颱風嚇死人」 寒流襲台聽得到 起床3步驟保命

寒流迅速南下！不少民眾感受到寒流發威，尤其風大有感。台北市北投的民眾說，昨天深夜下班回到家沒多久就開始下雨，還刮起陣陣強風，風大到家中的玻璃不管關不關，都一直「碰！碰！碰！」的劇烈晃動，實在很怕玻璃破掉，「根本就是颱風嘛！嚇死人」。淡江大學全球發展學院院長包正豪也在臉書表示，他有感受到冷空氣快速通過的樣子，或者說是「聽到」，而且很明顯的氣溫降低，「我都不想離開溫暖的被窩了」。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專昨深夜發文表示說，寒流已經抵達家門口，在台北市區東北方80公里彭佳嶼測站，出現溫度驟降。根據今天凌晨零時10分觀測資料，過去一個小時內降3.7度，如先前預報這波冷空氣又急、又凍，目前大台北也出現雨勢，再晚一點就會非常有感，

網友今天凌晨紛紛回報天氣情況，留言表示「瑞芳風大雨大，很有颱風的感覺」、「陽明山區像強颱巨獸大軍壓境，恐怖的感覺」、「台北士林風很大一直吹」、「桃園不久前下大雨，風非常的冰冷，現在外面持續刮大風」、「風太大了，吹過來在臉上會很難呼吸的風」、「七堵風好大，像颱風」、「天母狂風轟炸」。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，這幾天一早起床，建議做三步驟，一是別急著掀棉被，先動動手腳；二是離開被窩穿件保暖外套、三是再喝杯溫熱水。

中央氣象局說，今天鋒面通過及寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降；北部地區有短暫雨，東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。明天寒流影響，各地天氣非常寒冷，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今、明兩天中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率。