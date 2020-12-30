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新北基隆大雨特報！ 鋒面通過寒流南下 各地氣溫陡降
中央氣象局發布大雨特報，鋒面通過影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。
今天鋒面通過及寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降；北部地區有短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
明天、周五寒流影響，各地天氣非常寒冷；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周六、周日寒流減弱，氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周一東北季風增強，下周二東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
今天、明天中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率。
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