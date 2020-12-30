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入冬最強冷空氣襲全台！ 今晚北部將跌破10度

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
彭啟明表示，這次冷高壓的強度，最新的中觀測天氣圖繪製，中心壓力達1088 hPa，接近於2016年1月的霸王級寒流的1092 hPa，不過還是有差別的，兩者的水氣含量不同，行經路徑也有差異，不能只看這一張地面高壓圖來解釋一切。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」
彭啟明表示，這次冷高壓的強度，最新的中觀測天氣圖繪製，中心壓力達1088 hPa，接近於2016年1月的霸王級寒流的1092 hPa，不過還是有差別的，兩者的水氣含量不同，行經路徑也有差異，不能只看這一張地面高壓圖來解釋一切。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，北部先轉變了，還會持續往下探底到明天清晨，注意保暖穿著，留意身邊年長者的健康。「冷空氣約4點半到達台南！」中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這波寒流強，全台都有感，南部反應時間會延遲一些些，還是會快速降溫，注意保暖。

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今天就是入冬以來最強冷空氣抵達台灣的時間，同時這也是第一波達到寒流等級的冷空氣。

今天北中南東各地及外島今天都會出現明顯降溫，「清晨就是本日最溫暖的時候」，他說，接下來溫度會一路往下降到明天清晨。

預計今晚北部就將會降到10度以下，明天清晨全台灣的低溫將只有6到10度，其中以苗栗以北及東北部最冷，空曠地區的氣溫還會再低。

賴忠瑋說，這次冷空氣的前緣在昨天深夜到今天凌晨就已經抵達台灣北部，造成明顯降溫，淡水在今天上午6時已經降到只剩下11度，短短六小時以內就降了九度，板橋和基隆也分別降到只剩下12度左右，桃園新屋降到11度以下，台北清晨還有14度，但是今天白天的氣溫也將一路下滑。

中南部和東部在今天白天也會陸續受到冷空氣的影響，預計今晚將降到只剩下11到14度。賴忠瑋說，明天清晨則是這波寒流影響期間最冷的時候，預計苗栗以北和東北部將降到只剩下6度，中部和東部將降到只剩下8、9度，南部也會降到僅10度，空曠地區甚至還會再低一到兩度。

賴忠瑋說，這波寒流的影響會一直持續到周五（元旦），雖然明後天強度會逐漸減弱，但是因為冷空氣還在，加上中南部還有輻射冷卻影響，因此各地氣溫仍然偏低，預計明天晚上跨年夜北部低溫不到10度，中南部和東部也只有11到13度。

周五元旦清晨各地的低溫則仍然只有8到10度，其中以北部和東北部最冷。預計周六白天溫度才會逐漸回升，周日回溫的幅度才會令人較有感。

他說，這冷寒流南下帶來的水氣不算很多，昨天深夜到今天凌晨冷空氣抵達時，前緣在北部和東北部有帶來陣雨，不過今天清晨降雨已經緩和。

至於高山是否降雪，賴忠瑋說，因為水氣不多，因此只有北部和東北部在周三至周四清晨期間比較有下雪的機會，周四白天起水氣就會明顯減少，轉成比較乾冷。今明兩天前往中北部的中高海拔約1500公尺以上山區，要多留意路況，避免車輛打滑。

彭啟明表示，這次冷高壓的強度，最新的中觀測天氣圖繪製，中心壓力達1088 hPa，接近於2016年1月的霸王級寒流的1092 hPa，不過還是有差別的，兩者的水氣含量不同，行經路徑也有差異，不能只看這一張地面高壓圖來解釋一切。

寒流 低溫 彭啟明 天氣動態

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