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全台低溫特報！ 未來一周天氣變化劇烈 今天急遽降溫

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
中央氣象局今天清晨4時發布低溫特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局今天清晨4時發布低溫特報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局表示，未來一周天氣變化劇烈，尤其今天急遽降溫、風速驟增及跨年前後的嚴寒天氣特別需要留意，在寒風吹拂下體感溫度會較實際溫度更低，中部以北沿海地區因風速強，感受特別冷，務必做好禦寒工作，心血管疾病患者及年長者應注意健康狀況，農漁養殖業者也請事先做好準備以防寒害。

氣象局說，明天至周五清晨是此波寒流影響最明顯的時候，但兩天冷的狀況有一些差異。明天清晨是北台灣最冷的時間點，低溫預計僅6、7度，另外因為北部及東半部雲量多，整天寒冷，尤其北部整天氣溫都在10度以下，跨年安排活動別忘了備好防寒衣物，中南部及花東也只有9至11度。

周五清晨北台灣稍回溫，仍很冷，約8、9度，中南部因輻射冷卻效應、花東因地形影響，這天會較明天更冷一些，僅8至10度。

明天、周五水氣逐漸減少，降雨範圍縮小，剩下東半部及大台北地區有小範圍降雨，北部地區雲量稍多，中南部為多雲到晴的天氣。

周六、周日寒流減弱，但受輻射冷卻效應影響，清晨氣溫仍偏低，尤其周六台南以北及東北部地區低溫僅10至12度，高屏及花東約14、15度，周六白天起才真正有較明顯的回溫，周日各地高溫皆可達20度以上；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部為多雲到晴的天氣。

下周一東北季風增強、下周二東北季風影響，下周一氣溫相比前一天變化還不大，各地舒適，下周二北台灣轉涼的感受會明顯一些；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五到周日中南部日夜溫差相當大。周四前中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

明年1月6日東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他各地早晚亦涼，這波冷空氣的強度仍有變動空間，可能接近大陸冷氣團強度，留意最新氣象資訊並注意氣溫變化；7日、8日東北季風逐漸減弱，各地氣溫稍微回升；6日至8日北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象局今天清晨4時發布低溫特報，今天至明年1月1日寒流影響，各地氣溫明顯偏低，今天寒流迅速南下，上午起局部地區有10度以下氣溫發生的機率；今、明兩天局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

今天上午至明天白天低溫區域：

橙色燈號（非常寒冷）：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，注意防範。

黃色燈號（寒冷）：南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局說，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象局

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