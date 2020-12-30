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愈晚愈寒冷！ 吳德榮：強寒流急凍至元旦

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
今天氣溫陡降、愈晚愈寒冷；今晚北台灣空曠地區將降至7度左右、都會區降至9、10度，其他各地區的平地最低氣溫亦將降至9至12度。本報資料照片
今天氣溫陡降、愈晚愈寒冷；今晚北台灣空曠地區將降至7度左右、都會區降至9、10度，其他各地區的平地最低氣溫亦將降至9至12度。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強寒流南下，氣溫陡降。新北石門區昨天中午12時30分27.3度，今晨3時降至12.0度，不到15小時超過15度，下降速度超越2016年霸王寒流。

他說，今天氣溫陡降、愈晚愈寒冷；今晚北台灣空曠地區將降至7度左右、都會區降至9、10度，其他各地區的平地最低氣溫亦將降至9至12度。

由於強寒流秉性乾冷，今天白天在東北風迎風面，北部、東北部有局部雨，花東有局部短暫雨的機率；今晚乾冷空氣開始影響，北台灣降雨停歇。

吳德榮說，今天傍晚起800米至2000米的高度的山岳，大氣降至零度以下，水氣則正在減少，大屯、七星、太平等山脈是否順利飄下瑞雪，值得觀察。

明天起至周日大台北多雲時晴、桃園以南晴朗穩定；東半部及北海岸則為多雲偶有零星短暫雨的機率。他說，跨年西半部送最後夕陽活動，都是理想的。元旦清晨東半部迎曙光、日出的活動，大部分地區還算理想，但有些地區則略受干擾。

吳德榮表示，明晨北台率先降至此波強寒流的最低氣溫，北部平地約5度左右、台北都會區約7、8度。跨年夜至明年元旦晨，其他地區則因冷空氣及輻射冷卻效應，氣溫亦降至最低；嘉義以北平地最低亦可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎皆可降至10度以下。

元旦白天起至周日冷空氣逐日減弱；氣溫逐日回升，但因輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大。

他說，下周一下一波鋒面接近，水氣增多；下周二鋒面影響，大陸冷氣團南下，氣溫下降；這是目前模擬的強度，模式將繼續調整，應持續觀察。

寒流 吳德榮 跨年

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