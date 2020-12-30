寒流來襲卻不暖身跑步 醫師：容易心肌缺氧猝死

近年來路跑活動盛行，許多人喜歡在冬天運動讓身體暖和起來，但近日早晚溫差大，12月份以來已有數起因跑步而猝死的消息，如國光客運副董事長王應傑兒子王怡中練跑時猝逝，醫師提醒，在低溫環境運動，身體的血液供給量不足，心肌缺氧就可能導致猝死。

嘉義基督教醫院心臟血管科指出，運動可鍛鍊心臟，但在溫度低的環境中血管容易收縮，運動時需氧量增加，血液供給量不足就容易產生胸悶、氣喘等狀況，建議充足暖身後再進行運動，降低猝死機率。

平時心跳在每分鐘70到80下，只要能增加心跳數的運動對心臟都能達到鍛鍊的目的，運動頻率最好能夠維持一周3次，每次30分鐘，並做足訓練準備，漸進式訓練後先參加半程馬拉松，之後再參加全馬，以免超出心臟所能負荷。

院方提醒，如有心臟疾病像是心臟血管阻塞、心臟衰竭、有裝心臟支架等病史的病人，如貿然參加路跑，猝死的可能性將提高。如有感冒、睡眠不足或任何身體不適皆應避免強烈運動，有需要請立即就醫檢查。