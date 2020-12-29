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快速公路「超跑條款」元旦上路 拖救費最高2萬元

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
公路總局今天公布超跑條款，將在明年元旦上路，未來車輛拋錨，拖吊費將依照底盤高度及新車價值為指標，向車主收取新台幣1500元到2萬元。 圖／國道警方提供
公路總局今天公布超跑條款，將在明年元旦上路，未來車輛拋錨，拖吊費將依照底盤高度及新車價值為指標，向車主收取新台幣1500元到2萬元。 圖／國道警方提供

低底盤或昂貴車輛於快速公路上故障或發生事故時，鑒於車輛的特殊性，執行拖救時需採用特殊輔助機具，作業時間亦較久，且萬一造成車輛損傷，也可能會產生鉅額賠償金之爭議。交通部公路總局說，為了反映拖救該類車輛作業高風險成本，快速公路拖救業務比照國道修訂特殊車輛拖救費率，並自1月1日起實施，拖救費最高2萬元。

公總說，該次修訂小型車拖救費率表，依底盤高度分4級距及新車價值分5級距訂定拖救基本費率，費率為1,500元至20,000元不等。該次修訂小型車拖救費率已於9月17日公告，並訂於明年1月1日起實施，屆時快速公路各車種之拖救費率將更合理化，而預期配備特殊機具拖救車，也會逐漸增加至符合市場機制數量，進而提升事件排除時效，並增進行車安全與順暢。

公總說，快速公路拖救車自明年元旦起，將由原先18家拖救車業者增加至38家提供拖救服務工作，服務能量將大幅提升，用路人在快速公路若需拖救服務，請撥打110警察局勤務指揮中心，由各縣市轄管警察局協助派遣。

公總提醒用路人，拖救前請先索閱快速公路車輛拖救服務契約三聯單，詳閱內容及核對登錄資料（包括執行服務之拖救廠商、車輛與服務人員），確認無誤並於車主及駕駛人簽章欄位簽認後，才可同意其進行拖救作業；拖救後請務必索取拖救服務契約三聯單車主聯（第三聯）及向拖救公司索取「統一發票」以作為憑據，並請以手機掃描QR-code填寫滿意度問卷，提供回饋與建議。

公總說，若有超收費用或服務不周時，請檢具相關證明資料向三聯單上的轄區養護工程處檢舉或申訴。民眾若有拖救上的問題，歡迎至公總網站「快速公路道路救援資訊專區」查詢各區段之服務業者免付費專線及各項服務資訊。

小型車拖救費率表。圖／公路總局提供
小型車拖救費率表。圖／公路總局提供

警察 車主

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