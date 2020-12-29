搭高鐵平日住宿最低0元起 還加碼送12小時租車

台灣高鐵公司說，為推廣「搭高鐵・遊台灣」國民旅遊風潮，特別在2021新年開始，強檔推出高鐵假期「租車住宿好旅包」2日自由行優惠方案。除與多家精選飯店合作，旅客訂購高鐵車票搭配入住一晚行程，可享平日住宿最低0元起的超值優惠外，更加碼贈送12小時格上租車。即日起至2021年3月31日期間開放購買，需兩人同行並於周一至周三入住，不適用春節及國定假日。

台灣高鐵公司表示，高鐵假期租車住宿好旅包是延續高鐵假期熱銷商品搭高鐵．送住宿專案，再度以超高CP值的優惠，回饋旅客的熱情支持。以台北到左營平日兩人出發為例，選購租車住宿好旅包，入住高雄首福大飯店，每人只需高鐵標準車廂台北到左營來回票價2,980元，等同免費住宿一晚（含早餐）以及加贈12小時租車，超值又划算。