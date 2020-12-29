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寒流南下全台急凍 農委會籲農漁民做好防寒措施

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
低溫將來襲，農作物也要防寒害。圖／台南市農業局提供
低溫將來襲，農作物也要防寒害。圖／台南市農業局提供

寒流明日南下，全台氣溫將明顯「溜滑梯」，農委會呼籲農民注意防範、加強防寒，農漁養殖業者也要事先做好準備，農委會將每日透過臉書與line群組，提供氣象預報影音服務。

農委會提醒農民採取相關防範措施避免寒害。針對較不耐寒的蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉以保溫防寒；未採收瓜果以套袋處理、避免寒害。

果樹應加強擋風措施、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，實施果園噴水，增施鉀肥增加作物耐寒力，尤其高接梨穗、柑橘、草莓、木瓜、番石榴、鳳梨、枇杷及香蕉等尤須留意。對已受害果樹，應修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果。

針對花卉，除了搭設塑膠棚溫室等設施加強保護，種苗苗圃應加強畦溝灌溉，或以塑膠布直接覆蓋，田間酌量增施鉀肥，增加耐寒力。

茶樹部分，寒流來襲前應在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物，或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。

至於養殖漁業，建議魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫及防寒設備。低溫期間避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，暫停投餌及視情況關閉水車，氣溫回升時視情況酌投飼料。低溫侵襲或留滯時，注意水溫降低速度，水溫若低於15度時應採緊急措施、提高水溫。必要時規畫及早採捕減少損失，低溫與寒流過後，浮於水面魚體應馬上撿除，防止水質惡化。

養畜禽業部分，加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風環境並防範冷風侵襲，以避免損失。

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