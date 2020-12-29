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照顧失智投其所好 70歲爺爺下棋無敵手

聯合報 / 記者陳碧珠／林口即時報導
台灣認知功能促進協會引進加拿大失智症專家Gail Elliot提出的認知悠能蒙特梭利照護法，並接受新北市社會局委託，其轄下29個行政區中，已有12個行政區銀髮俱樂部導入其中5個行政區據點更完成實地培力課程，圖中為新北市社會局長張錦麗，右二為台灣認知功能促進協會理事長、亞東神經醫學部失智中心主任甄瑞興。記者陳碧珠／攝影
台灣認知功能促進協會引進加拿大失智症專家Gail Elliot提出的認知悠能蒙特梭利照護法，並接受新北市社會局委託，其轄下29個行政區中，已有12個行政區銀髮俱樂部導入其中5個行政區據點更完成實地培力課程，圖中為新北市社會局長張錦麗，右二為台灣認知功能促進協會理事長、亞東神經醫學部失智中心主任甄瑞興。記者陳碧珠／攝影

70多歲的高爺爺，中度失智到連老婆過世都忘了，女兒看著老爸每天無精打采，索性帶去住家附近的日照據點。照服員發現高爺爺小學是象棋常勝軍，天天找人跟他下棋，爺爺吃棋、贏棋的技巧好到讓人以為他沒失智，成就感也帶來快樂、開心，讓他元氣大增。

「面對失智症患者，不要在意他失去甚麼，找到他原本擅長的能力加以保存，才是最重要的。」台灣認知功能促進協會理事長、亞東神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，原為幼兒教育所用的「蒙特梭利」法，後來在加拿大失智症專家Gail Elliot用於失智症照護後，成功被推廣，相較於懷舊治療、藝術治療，蒙特梭利在意的是患者NISA(即需求、興趣、專長)，並透過設置準備好的環境，讓失智患者找回被擱置已久的能力。

「認知悠能-蒙特梭利」法引進台灣至今三年，現在除了導入新北市、台北市的社區照護據點，台中市社會局也主動接觸，原預計100個名額，引來180位報名排隊。

當失智者有激躁、不安等情緒行為時，可試著了解解異常行為背後原因，量身訂做照護方式。一位快要80歲的彭奶奶，是典型的焦躁失智，曾因住院經驗不佳被家人領回，一開始剛來社區關懷據點，天天擔心老公不來接、小孩怎麼還沒來看，照服員後來讓奶奶天天畫圖，讓她安靜下來。

台灣認知功能促進協會執行長林於諍說，蒙特梭利失智照護就是「投其所好」，以興趣為中心，才能找回失智老人失去已久的專注力。

隨著台灣失智人口將破30萬，避免失智症提早發生，甄瑞興表示，可以人的興趣設計各種角落如美勞角、機械角、閱讀角、家事角，幫助老人家願意動腦訓練，一名80多歲爺爺年輕時是修車員，在日照據點就把皮沙發加裝輪子，改造成可以推可煞的沙發車。

台灣認知功能促進協會已接受新北市社會局委託，其轄下29個行政區中，已有12個行政區銀髮俱樂部導入「認知悠能蒙特梭利式照顧模式」。甄瑞興說，多動腦、充足睡眠、放鬆心情才能多存腦本，老年不代表老化，蒙特梭利法可以延緩至少二至三年的可能性失智。

失智症 患者

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