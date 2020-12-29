搶攻跨年財！7-11增口罩備貨、全家搶「開趴」商機

每年跨年帶來大量人潮，周邊超商業者也積極搶攻跨年財，今年因應防疫，市府將進行跨年總量管制，並加強管制區禁止內飲食，對此，周邊商家各自策略，7-ELEVEN加強保暖與防疫用品，全家則是瞄準「開趴」商機。

7-ELEVEN表示，跨年夜的備貨考量主要是依據氣候，來調整備貨量，因此著重的商品也會有所差異，由於今年跨年夜預估冷氣團來襲，會加強暖暖包的備貨量，也因為疫情期間，因此防疫用品、水、常溫飲料等商品，備貨量都較平日增加2~3倍，防疫用品會著重準備少入數包裝的口罩，方便民眾隨時替換，也方便忘記攜帶的人購買，另外，雖然市府此次減少外賣攤位規劃，但門市仍加強2~3倍的人力，以應付跨年人潮。

全家則是表示，過去跨年夜的備貨量、人力都是平常的10倍以上，但是為考量疫情期間，並配合跨年防疫措施，備貨量與人力配置大約比平日多5-10倍，不過儘管場內禁止飲食，全家在策略上仍會準備充足的食品和飲品，因為雖預期跨年現場買氣減少，但民眾可能改為舉辦私人聚會，仍有購買零食、飲料的需求，因此，準備搶攻周邊居民或過路客的買氣。

台北101周邊攤商表示，會依據假日期間備貨量「應戰」，加上許多攤商都是隸屬於百貨，跨年夜大約營業至凌晨一點，因此不會特意準備大量食材。

至於以往在跨年熱區周邊的門市通常會「拆門」待命，方便人流進出也招攬買氣，超商業者則是表示今年考量防疫還在討論中。

關於北市防疫，北市今宣布跨年晚會及101煙火31日照常舉辦，舞台區域下修人潮總量以8萬人為上限，管制區域內不得飲食，若飲食勸導不聽，將開罰三千元罰款。