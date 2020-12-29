台鐵花蓮站禮賓候車室首曝光 2樓平台可賞景色

台鐵花蓮車站後站裝修「禮賓候車室」，有無線網路、充電插座等設備，並提供特色餐點，預計明年1月底完工啟用，是全台首座有禮賓室的火車站。花蓮運務段長吳金添表示，禮賓室樓上還有觀景台，不但能看到進出站列車，還能欣賞空軍戰機，未來可成為民眾鐵道觀光的景點之一。

台鐵今天舉辦觀光列車「鳴日號」啟動記者會，並首度曝光花蓮車站禮賓候車室。台鐵表示，花蓮站是特等站，每年有逾千萬人次進出，斥資1800餘萬元，在後站1樓大廳設置禮賓候車室，面積約有2、300坪。目前工程進度已達7成，明年1月底才會完工，再公布正式對外營運時間。

段長吳金添說，禮賓候車室使用對象是除了貴賓外，旅宿業者若需要接待使用，也可以跟台鐵接洽付費；台鐵會員以前累積點數可兌換車票，未來點數也能折抵消費，使用禮賓室。

禮賓候車室2樓有平面觀景台，吳金添指出，西側的觀景台可看到青色的中央山脈，尤其是上午山巒、藍天白雲景色很優美，東側的觀景台則可觀察台鐵火車調動、列車進出站，有機會還能看到花蓮特殊的空軍戰鬥機飛越的景象，吸引遊客觀光。

禮賓室設計師邱柏文說，因為花蓮的石材很有名，因此重新回收車站原有的石材，設計環形吧台和座位區，就像是小型咖啡廳，天花板有垂吊式燈管，並用東部特有的綠色蛇紋石裝潢設計。