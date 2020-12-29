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高鐵宜蘭線停靠站選在縣政中心 宜蘭及羅東反應大不同
高鐵延伸宜蘭重大建設選擇停站場址相中「縣政中心」，原本納入評估的宜蘭市及羅東站都落空，兩地對此事的反應卻大不同。市長江聰淵表示，之前就曾以高鐵促進會長身分與交通部溝通過，雙方有默契；羅東鎮民代表會主席李錫欽不滿重要交通建設都在溪北，要繼續向交通部爭取設站羅東。
「高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃」中路線選擇A方案，避開翡翠水庫集水區，之前各界對於路線已有共識；至於宜蘭端車站選址，其中規畫設置位址提出四城車站、宜蘭車站、縣政中心及羅東車站，縣政府基於宜蘭縣國土計畫的角度及都市發展構想考量，建議中央選擇「縣政中心」。
縣政府表示，縣政中心位於蘭陽平原中心位置，周邊公共設施完整，現況為宜蘭縣議會、地方法院及地檢署等行政機關，且緊鄰宜蘭科學園區及宜蘭大學城南校區；為配合周邊都市發展及推動高科技產業，有利引進產業進駐及高科技人才，建請高鐵配合興建縣政中心站，將來台鐵、高鐵與東部快鐵會在縣政中心交會共站。
宜蘭站及羅東站都沒被選上，市長江聰淵表示，他大約半年前以高鐵促進會長身分，曾跟交通部交換意見，考量中心點、腹地空間，若是選擇位於市區的車站，高鐵路線必須從蘭陽平原的東側繞進來銜接台鐵的市區車站，沿線恐要徵地拆房，成本高也擾亂民心，當時就有選擇縣政中心設站的「默契」。
羅東鎮民代表會主席李錫欽曾連署向行政院爭取設在羅東站，以利溪南及溪北的都市均衡發展。他今天受訪表示，「哪有什麼建設都弄在溪北的」，就長遠觀點來看，高鐵設在羅東站停靠的話，將來打造一條東西向道路，從濱海通到三星鄉，便於鐵公路連結，帶動地方發展，選址一事最後仍要行政院裁定才算數，他還要繼續向中央反映爭取。
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