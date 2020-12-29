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他搭捷運不戴口罩還亂吐檳榔汁 北捷開出首張3千元罰單
疫情升溫，中央12月1日「秋冬防疫專案」公布八大場所強制配戴口罩，北捷今天也開出首張不配合戴口罩的罰單裁處書，台北市副市長黃珊珊表示，中央公布八大場所強制戴口罩之後，北捷今天開出首張罰單。
北市府表示，這名乘客是再12月15日晚間6點02分時，在捷運板南線列車上(車次239)未戴口罩，經瞭解，這名男子還在捷運車廂內吐檳榔汁，板南線忠孝新生站人員勸導不聽，因這名乘客仍未配合戴上口罩，經北捷調閱現場錄影畫面發現，乘客經勸導後，仍拒絕戴上口罩事實明確，已違反傳染病防治法第37及70條等相關規定，由北捷開立調查紀錄表，併相關事證資料，移請交通局依法查處。
北市府表示，交通局12月18日收到調查文件，於12月29日開出裁處書，依違規情節裁處新台幣3000元。，與該乘客，副本並予中央疫情指揮中心。
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