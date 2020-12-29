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他搭捷運不戴口罩還亂吐檳榔汁 北捷開出首張3千元罰單

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
中央12月1日「秋冬防疫專案」公布八大場所強制配戴口罩，北捷今天也開出首張不配合戴口罩的罰單裁處書。圖／本照資料照片
中央12月1日「秋冬防疫專案」公布八大場所強制配戴口罩，北捷今天也開出首張不配合戴口罩的罰單裁處書。圖／本照資料照片

疫情升溫，中央12月1日「秋冬防疫專案」公布八大場所強制配戴口罩北捷今天也開出首張不配合戴口罩的罰單裁處書，台北市副市長黃珊珊表示，中央公布八大場所強制戴口罩之後，北捷今天開出首張罰單。

北市府表示，這名乘客是再12月15日晚間6點02分時，在捷運板南線列車上(車次239)未戴口罩，經瞭解，這名男子還在捷運車廂內吐檳榔汁，板南線忠孝新生站人員勸導不聽，因這名乘客仍未配合戴上口罩，經北捷調閱現場錄影畫面發現，乘客經勸導後，仍拒絕戴上口罩事實明確，已違反傳染病防治法第37及70條等相關規定，由北捷開立調查紀錄表，併相關事證資料，移請交通局依法查處。

北市府表示，交通局12月18日收到調查文件，於12月29日開出裁處書，依違規情節裁處新台幣3000元。，與該乘客，副本並予中央疫情指揮中心。

北捷15日晚間6時許有男子疑似喝醉酒，無視規定未戴口罩且在車廂亂吐檳榔汁。圖／截自影片
北捷15日晚間6時許有男子疑似喝醉酒，無視規定未戴口罩且在車廂亂吐檳榔汁。圖／截自影片

口罩 北捷 北市

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