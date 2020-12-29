一秒到南極！屏東海生館首推「企鵝餵食」體驗

一名匿稱為「石頭」的網友在「爆怨2公社」稱，為了幫家人過生日，想要一款精緻的客製化磅蛋糕，來滿足美籍家人想吃美國經典蛋糕的想望。在友人介紹下，與甜點師以參考圖討論了一個月，並在交貨前一個月匯款給對方，原本滿心期待地以為即將看到一個很棒的成品，卻在交貨時被一連串驚嚇給無情打擊。

2020-12-29 14:05