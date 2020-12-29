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一秒到南極！屏東海生館首推「企鵝餵食」體驗
萌翻大人小孩的「企鵝」，向來是動物園或海生館裡的明星，過往在台灣只能透過厚重的玻璃觀看企鵝走路、游泳等，為了讓更多人了解企鵝生活的習性，進而保護、愛護它，屏東國立海洋生物博物館將於2021年2月推出全台第一個「我與企鵝的0.1毫米」餵食體驗，並在KLOOK上獨家販售。
這項體驗將透過「每日限額分流」方式，每日至多8名，除可近距離觀察企鵝，感受企鵝原棲息地南極的氣候生態，更能充當企鵝飼育員，親手餵食企鵝體驗最真實的感動。
體驗民眾進入特定區域須穿上防護衣、手套、護目鏡、口罩等裝置，並進行鞋底消毒作業，體驗時不可攜帶手機、相機進缸內，現場將有專人協助拍攝紀錄，全程由企鵝專屬飼育人員陪同引導進行體驗活動，不可擅自行動或脫隊。KLOOK預售票開賣時間為2021年1月，相關資訊可查KLOOK官網。
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