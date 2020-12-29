寒流將來氣溫急凍 老人家要準備暖暖包、毛毯注意保暖
入冬來首波寒流將來襲，台南山上區公所啟動「寒冬送暖」機制，區長余基吉和山上消防分隊今天前往山上長照中心與各里關懷據點關懷長者，提醒多加注意防範寒流、加強保暖及鼓勵安裝緊急救援鈴等，並贈送長者們暖暖包與毛毯等保暖物品，讓長者們暖在心裡。
區長余基吉表示，感謝消防分隊針對年邁及獨居長者加強宣導，特別提醒要加強保暖措施，注意使用瓦斯熱水器及電暖器時應注意安全與室內通風，避免取暖引發火災及緊閉門窗造成一氧化碳中毒。
余基吉也致贈暖暖包、毛毯等禦寒物品，提醒老人家做好保暖工作，尤其家中有心血管疾病的患者或是高齡長輩要特別留意溫度變化。
山上區公所也提醒民眾參加跨年元旦大型活動時，應落實中央流行疫情指揮中心、台南市政府各項防疫規範，配合入場實聯（名）制、量體溫和雙手消毒、全程戴口罩，場內也禁止飲食(補充水分除外)等規定，做好防寒、防疫措施~平安跨年迎接新的一年。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言