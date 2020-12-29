低溫特報！明寒流迅速南下 上午起急凍剩6度

中央氣象局稍早發布低溫特報，明天至1月1日受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，上午起八縣市有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

氣象局說，明日寒流迅速南下，橙色燈號（非常寒冷）包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象局說，南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣屬於黃色燈號（寒冷），有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局上午表示，今年入冬首波寒流今晚報到，預估在寒流影響下，大台北10度以下低溫，且最長可能持續40小時，惟與2016年霸王級寒流來襲時的61小時仍有差距，但冷的感受是一樣的，都是氣溫驟降。

氣象局提醒，民眾宜加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。