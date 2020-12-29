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桃捷彈性調整直達車離峰班距 延長至明年6月底
新冠肺炎疫情有升溫趨勢，桃園捷運公司配合國家邊境管制政策，入境旅客一律不得搭乘大眾運輸工具，桃捷今天公告，彈性調整直達車離峰時段將延長至6月30日，提醒要搭乘的民眾留意班距時間。
桃捷公司表示，目前都以機場旅客為主，桃園機場捷運運量持續受到影響，今年2月至11月平均日運量較108年平均日運量減少約39%，其中機場航廈站（A12、A13）進出站平均日運量驟減75%。
權衡市場供需及旅客需求，桃捷公司原定今年第3階段，自9月30日至12月31日調整直達車離峰時段班距，將再彈性延長至明年6月30日，將視疫情、邊境管制等情況，評估旅客需求進行滾動式調整。
桃捷公司提醒，彈性調整直達車離峰時段班距期間，直達車平日上午9點至下午5點，以及下午7點至晚上10點調整班距為每30分鐘1班，直達車假日班距一律調整為30分鐘1班，普通車則維持通勤旅客服務，時刻表不變，詳細時刻表請參考各車站及官方網站公告：https://reurl.cc/3Dm8D8。
桃捷公司強調，今年12月1日起，中央流行疫情指揮中心啟動秋冬防疫專案，搭乘大眾運輸工具需全程佩戴口罩，進入機場捷運車站，包含車站大廳及售票處等非付費區域，即須全程佩戴口罩，未佩戴口罩旅客將進行勸導，若勸導不聽者，將可依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
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