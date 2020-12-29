藍紫色寒潮今晚報到！全台「跳水式降溫」挑戰47年來最冷跨年

今年入冬首波寒流預計今（29）日晚間迅速南下，全台將急速降溫，並且一路冷到跨年夜和元旦。氣象局表示，從北到南的氣溫會「越晚越冷」，大台北地區甚至可能連續40小時都在攝氏10度以下的低溫，提醒民眾注意保暖。

氣象局表示，冷空氣南下，30日起全台氣溫急速下降，尤其北台灣僅有7度，有機會挑戰47年來跨年夜最低溫。而其他地區也剩下10度左右，沿海空曠地區、近山區會再下探2到3度。

氣象局指出，這波寒流會持續影響到跨年夜、元旦當天。大台北地區甚至可能連續40小時都在攝氏10度以下的低溫。

至於與2016年霸王寒流相比，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮補充，這波寒流大約弱了3度，但氣溫會在24小時內劇降達15度，比2016年時下降還急遽，提醒民眾千萬要注意保暖。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也PO出一張照片，可看到台灣北方有一大片藍紫色的氣流正朝著台灣襲來，粉專表示，雖然今天白天各地氣候溫暖，但夜晚起鋒面通過，寒流即將南下，「今天高溫與明天低溫差異達15度至20度，震盪非常劇烈」。