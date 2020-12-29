區間測速新制元旦上路 警政署將督導辦理檢定

警政署今天表示，「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」110年元旦上路，目前全國裝置組數計37處，為加快檢定程序，已協調經濟部標檢局即起受理警方區間測速裝置的國家標準檢定，並將持續督導辦理。

警政署今天發布新聞稿表示，國內區間測速自民國107年於新北市萬里隧道啟用上路2年來，全國共有18處區間測速裝置陸續加入執法，對於減少違規及降低交通事故發生，有顯著成效。

不過，台61西濱公路彰化段今年4月發生區間測速校時爭議，除新北市萬里隧道、北宜公路、台64線快速道路、新店區環河路經「財團法人全國認證基金會（TAF）」認可的第三方公正單位檢測通過繼續執法外，其餘均暫停執法。

警政署指出，由於「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」將於110年元旦上路，已要求各相關警察機關積極辦理區間測速國家標準檢測工作，提升科技執法設備公信力，以確保駕駛人權益，並兼顧交通安全與執法公信力。

關於區間測速裝置成效，警政署舉例說明，新北市萬里隧道於107年7月實施後與實施前系統測試期間比較，月平均違規件數比例降低97.31%，月平均事故數降低88.89%。

另，北宜公路於108年4月實施後，月平均違規件數降低99.46 %，月平均事故數降低46.15%；台61西濱公路彰化段暫停執法後，其系統仍持續運作測試，比較前後各3個月（109年2-4月與5-7月），暫停執法後事故增加15件、增幅達250%，另超速行為增加1092件、增幅達121.60%。

警政署表示，統計至今年12月止，全國建置區間測速裝置組數計37處，為加快檢定程序，已協調標檢局自今年12月起開始受理各警察機關區間測速裝置的國家標準檢定。

同時，警政署也將持續督導各警察機關積極辦理檢定事宜，要求每處區間測速裝置執法系統均須通過國家標準檢測，於實施執法前加強宣導，同時在政府資料開放平台及各機關網頁，均應明確公告實施日期、測速詳細路段與地點，依法設置相關警告標誌，以共同維護用路人安全。