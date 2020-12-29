影／台鐵「鳴日號」亮相！ 首發跨年曙光團秒殺

眾所矚目台鐵觀光列車「鳴日號」29日首度亮相，外觀保留臺鐵的靈魂以尊榮感黑色搭配經典橘色，車頭掛有金色車牌「鳴日」兩字，且刻有微笑曲線；內裝跳脫以往傳統花色及白色燈光照明，改採投射式燈光，座椅配色也採用藍色及灰色兩色以「秋天的風」為主題，一改過往的「台鐵美學」。

觀光列車鳴日號不僅有一般車廂，也掛有客廳車廂及吧檯餐車，且在車廂內都設有獨特香氛及專屬備品，讓旅客旅途中視覺和嗅覺都有嶄新體驗。鳴日號正式啟航，交通部長林佳龍表示，看到台鐵轉型成果，非常肯定支持，也透露在2024前還有藍皮解憂號、山巒號、海風號及鑽石級觀光列車等待發表。

鳴日號首發團於12月31從南港出發，旅客將在車上倒數跨年後，元旦當天將在台東太麻里看台灣第一道曙光，全套2萬6千9的行程，開賣當天隨即秒殺，承攬鳴日號的雄獅旅遊也透露，將在本周開賣農曆年團。