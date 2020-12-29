醫師呼籲公共運輸應取消博愛座 網狂讚：快取消

台灣大眾交通工具的博愛座一直以來爭議頗多，年長者和年輕人因讓位問題爭執已屢見不鮮。博愛座議題在網路上討論度也是有增無減，對此姜冠宇醫師在網路上發文表示完全同意台灣取消博愛座，此貼文一出，引發熱議。

姜冠宇醫師今（29）日中午在個人臉書上發文，呼籲希望取消博愛座機制，「社會資源有限，老人比例也越來越高。我們應該要變通了。當我們早就有推行孕婦友善貼紙，也有單位在老弱殘疾也有用相關證明申請。『博愛識別』貼紙或『禮讓』徽章應該加以全面推廣。那麼，任何座位都可以是博愛座。」，「中年以上的人就可以對年紀較輕的人現場施壓，中老年比例偏高的台灣社會這機制真的能促進社會善良風氣嗎？」因此取消博愛座和讓真正有需要的人有認證徽章的社會會更公平。

此貼文受到網友支持並紛紛在下方留言，「真的！每個座位都是博愛座！」、「言之有理」、「我也贊成取消博愛座」、「取消博愛座+1」、「博愛座降低我搭乘大眾運輸的意願，特別是公車」、「很多沒內涵的長輩越會倚老賣老情緒勒索」、「真的建議取消博愛座。我常常碰到老人（有博愛座資格的人）跑來跟一般人搶普通座位」、「博愛座變成那些假正義魔人來罵人的藉口，取消好了！我覺得會禮讓的就是會禮讓，不會禮讓的跟他說再多都一樣」。

但也有網友認為博愛座仍有存在必要，「如果沒有了博愛座，有隱性需求的人就真的找不到位置坐了」、「我常坐捷運，我只能說還是需要的」、「我覺得不能取消，懷孕26週，搭捷運沒有被讓過位置…有別孕婦徽章」。