超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

今年入冬以來首波寒流將於明天報到，氣溫將驟降10度以上，尤其跨年當天下探到3℃的最低溫。振興醫院心臟內科主治醫師黃建龍表示，氣溫驟降，室內外溫差大，最容易誘發心血管疾病。有三高問題的民眾和年長者，一定要做好保暖，尤其脖子非常敏感，一定要做好保暖。

黃建龍表示，室內外溫差大，容易造成心血管急速收縮，因此容易出現心肌梗塞、腦中風等心血管疾病。他說，最好等七、八點陽光出來後再離開被窩，如果有晨跑習慣，規律於凌晨四、五點起床者，則可在家先做好暖身，開門後也不要馬上外出，可讓冷風先吹進室內適應一下，再出門。

另外，由於頸動脈是心臟將血液輸送到腦血管的重要通路，加上脖子對溫度變化非常敏感，黃建龍也建議，一定要做好頸部的保暖，避免血管急速收縮，造成腦中風。

而跨年夜許多民眾會在外參加跨年活動，黃建龍說，熬夜容易讓壓力激素上升，加上凌晨一、兩點時氣溫最低，更容易誘發心血管疾病發作。因此建議民眾一跨過12點就可以準備回家睡覺，不要一直在外逗留，特別是有三高問題或是年長者，在家看電視跨年就好。

除了應注意心血管疾病外，據疾管署數據統計，上周門急診就診人數3萬5699人，雖疫情與前一周持平，無重症個案，但本周適逢跨年連假日與寒流來襲，疾管署防疫醫師林詠青也提醒，民眾除接種流感疫苗外，平時也應落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣。

公費流感疫苗總接種數約591.7萬劑，65歲以上長者接種率51.3%，學齡前幼兒接種率48.9%，呼籲65歲以上長者及學齡前幼兒等流感高風險族群，把握機會儘速前往接種流感疫苗。外出維持室內1.5公尺、室外1公尺以上社交距離，無法維持應佩戴口罩；生病不適者盡量在家休息。