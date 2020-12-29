全國最快和最慢列車在此交會 雲林鐵道之旅超浪漫

全國唯一仍以五分小火車載運甘蔗的虎尾糖廠最近開工，每天都有長長列車往返虎尾和鄰近農場，雲林縣文化觀光處推出「2021三鐵同框追五分車，虎尾甜蜜蜜」遊程，邀請民眾來騎鐵馬暢遊虎尾，體驗時速最快300公里的高鐵與時速最慢約16公里的糖鐵交會，感受不同鐵道的魅力。

縣府文觀處長陳璧君說，高鐵與糖鐵軌道在虎尾鎮北溪里交會，也是台灣唯一最快和最慢列車的交會處，虎尾糖廠已開工，每天行駛6班車，而上午10點2分、10點8分則會有高鐵列車通過，這個時間運氣好的話，可看到跨世紀的兩個軌道列車交會，每年都會吸引許多鐵道迷來追逐拍照。

陳璧君表示，虎尾糖廠是目前台灣唯一還用糖鐵運蔗的糖廠，每年12月至隔年3月製糖期，每天可見長長的五分車載運甘蔗穿梭田野，文觀處與台灣公益CEO協會合辦8梯次、2天1夜遊程，深度文化走讀之旅，帶領大家深度暢遊虎尾糖都，體驗高鐵、糖鐵與鐵馬3鐵同框樂驗，保證不同凡響。

虎尾鎮長丁學忠說，追五分車的樂趣，是許多人共同的兒時記憶，五分車速很慢，滿載甘蔗，中途還可以跳下車，稍作休息再追車都來得及上車，相當有趣，老一輩的人提到五分車總是故事一籮筐，虎尾還有很多祕境景點、美食，歡迎大家來虎尾追火車，享浪漫，民眾可上雲林記憶COOL網站報名。

八個梯次是從元月九日起的周末，詳情可上雲林記憶COOL網查詢。