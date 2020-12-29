影／IPM產值不輸慣行農法 他種的草莓1斤400元

「莓事團隊」農友張國雄在苗栗市採有害生物綜合管理（IPM）模式種植草莓，他不使用農藥，使用驅鳥器、費洛蒙，及草蛉、瓢蟲等生物防治病蟲害，花費時間及資材等成本較高，但1台斤草莓可以賣到400元，產值不輸慣行農法。

草莓高經濟價值，農委會苗栗區農業改良場輔導推廣IPM模式種植有成，去年「莓事團隊」成員袁婧清入圍農委會動植物防疫檢疫局「第一屆永續善農獎」，今天上午10點在苗栗市楓和草莓園舉辦IPM示範觀摩會，安排參加第二屆永續善農獎「莓事團隊」農友分享交流。

46歲楓和草莓園主張國雄無毒種植草莓4年，他為了減少慣行農法影響，移轉到苗栗市種植5分多地草莓，加入「莓事團隊」，落實IPM農藥減半、合理施肥，啟動多種生物防治作法，例如利用驅鳥器發出老鷹等聲響，鳥害大幅減少，IPM種出草莓產量較少，但價格較高，產值與慣行農法差不多。

「莓事團隊」總召劉秉竑分享導入IPM，他從看到病徵症狀治療，轉變成預防概念，使用適當資材防治病蟲害，精準施肥控制，種苗定植後停止施用化學農藥，相較慣行農法，平均每分地可降低51.9%，防治成本大幅降低、鮮果可採收天數較多，農藥殘留量更低，甚至是零檢出，安全安心更是行銷亮點。