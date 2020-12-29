海拔1000公尺就有機會賞雪景 太平山追雪全攻略看這邊

中央氣象局預報30日寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降，宜蘭太平山國家森林遊樂區預估降雪機率高，園區海拔1000公尺景點，有機會下雪。羅東林管處今發布追雪Q&A，明、後兩天下午2點以後，宜專一線實施預警性管制，不再開放遊客入園，若已訂房卻碰到下雪情況，則開放全額退費。

太平山森林遊樂區海拔從365至2000公尺之間，羅東林管處依據往年下雪經驗，認為從海拔1000公尺的「白嶺（巨木）」據點也就是宜專一線14.5公里處往上，都有機會下雪，基於安全會視實際大雪厚蓋道路的路段，機動進行管制。

羅東林管處說，為預防道路結冰、山區道路起霧，30日、31日下午2點起，入口售票站不提供遊客入園；31日至元旦，預估入夜至翌日清晨是氣溫驟降最低時段，元旦預計為清晨4點開園，但配合雪期，機動調整開園時間，若遇下雪、結冰，須等工作人員確認道路狀況後，才會分段開放道路通行。

羅東林管處表示，雪期期間考量道路狹窄，通訊不良，若遇下雪且道路無法通行，基於安全翠峰景觀道路將封閉，翠峰山屋不提供住宿；其他園區道路，若遇大雪覆蓋道路，則執行機動管制，有雪鏈跟沒雪鏈管制點不同，會儘量設在步行一小段就可以抵達雪區的地方，請民眾配合。

羅東林管處說，太平山莊無提供賣雪鏈、裝雪鏈、租雪鏈服務，若遇雪期但中午前無法入山，建議不要入園，下午2點後全面管制車輛進入雪區；雪期期間下午2點後不開放遊客入園，若無住宿在太平山莊，也會展開勸離工作。

至於這波寒流太平山是否會降雪，太平山莊經理黃信偉說，若寒流水氣充足，氣溫達0度，降雪機率高，呼籲民眾入山時穿妥保暖衣物。