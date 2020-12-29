台中竹苗明年停灌2.8萬公頃 農委會擬推「以工代賑」

水情吃緊，農委會今天宣布台中、苗栗及新竹明年一期作停灌2.8萬公頃，影響農民約3.8萬多名，補償措施每公頃最高9.3萬元，明年1月7日至1月26日接受申報。明年一期休耕長達4個月，農村將有多餘勞動力，農委會表示，正在研議「以工代賑」措施，讓閒置農民可參與清淤、除草等維護水利設施工作，並提供報酬，初估經費需要上千萬元。

農委會主委陳吉仲表示，台中的德基水庫、鯉魚潭水庫蓄水率各僅31%，苗栗明德水庫蓄水率16%、永和山水庫蓄水率27%，都是18年來同期最低，新竹寶山水庫蓄水率33.8%也是14年來最低，水庫全部的水都給農業也不夠用，因此決議針對台中、苗栗、新竹總共停灌2.8萬公頃，台中影響最大共有2萬62公頃，苗栗2894公頃、新竹4588公頃。

陳吉仲說，此次補償跟先前嘉南地區停灌措施相同，以農家賺款加計5%計算，並有兩種申請樣態，第一是不種稻作，且種植對地綠色環境給付計畫當中的綠肥、景觀或各項獎勵作物，每公頃補償9.3萬元；第二是不種稻作，且辦理翻耕或種植非獎勵作物，每公頃補償8.2萬元，由農民自行決定；育苗、代耕、稻穀烘乾等上中下游業者也有相關補償。

陳吉仲表示，明年一期稻作停灌，是維護清理農田水利設施的很好時間，若能順利找到經費，將會推動「以工代賑」措施。

農田水利署長蔡昇甫表示，明年一期停灌期間農民沒有工作，這段時間可以讓農民參與維護清淤及除草等工作，維護自己的農田水利設施，早期農村也有類似活動，農閒時所有農民會聚集在一起清掃圳路，但要找到適當預算才會推動政策，預估經費要千萬元以上。

蔡昇甫說，過去台灣一年12個月有10個月要通水灌溉，其餘2個月沒有水時會針對圳路歲修，包括清掃淤泥、補洞、除草，但時間不夠充裕有時無法完善，此次停灌時間變長可以做較徹底的清掃工作。