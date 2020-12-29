快訊

囚禁高雄14歲少女還涉下藥拍照 羅育祥遭起訴求重判11年

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021年1月財運最旺的前五名星座：雙子運勢開始反轉了

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／ingimage
圖／ingimage

終於來到2021年了，這應該是大家的心聲吧！過去的一年，難忘的2020，在各位的生命裡，烙印了不可抹滅的記憶，生計財運也大受影響。有些人為自己的夢想，投入了大筆資金，花了半輩子的心血，極有可能因此被破滅，人生大卡關。不管如何，時間在走，命運安排，日子一樣得過，而今年的一開始，1月份的財運會如何發展，讓我們來了解一下吧！

TOP5：射手座

恭喜射手座的朋友們，這個月最好的就是財運了，一向愛好自由的你們，去年不得不為生活做很多犧牲。射手座元月份在家庭運勢提升的影響之下，不再為家庭事務煩惱，同時延續去年底接收到的四方財水，而能在工作上更加賣力，使得本業收入大為提升，也為2021年揭開全新活絡的財庫。但要注意的是因為工作太忙，請顧好自己的健康。

TOP4：巨蟹座

從去年末開始，巨蟹座身上的壓力不斷的增重，忙到昏頭的你們，幾乎沒有時間好好冷靜思考人生，更沒機會研究下一步該怎麼走，財運卡到讓你們快窒息。人生走到了全新的2021新春，慢慢擺脫了去年的不順遂。這個月受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓這個月的財運，開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。

TOP3：雙子座

去年一整年，心情處在鬱悶的情況下，財運被壓得幾乎不能動彈，好在風水輪流轉，運勢開始反轉了，開始慢慢上揚。在今年的1月份，雙子座可說是為了工作忙到不可開交，能者多勞就是在說你們呀！業績工作量開始增多，為了把去年的錢賺回來，這個月的雙子座，真是辛苦了！本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

TOP2：摩羯座

摩羯座個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，似乎不把2020年艱困的日子看在眼裡。不過畢竟是國際情勢不樂觀，所以去年的財運表現，終究處在灰暗面。今年1月分的你們，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此這個月份的財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

TOP1：牡羊座

牡羊座的拼勁與衝勁，可說是排第一的，在本月的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。另外就是自己積極的行動力，增加不少你們的業績，正財運在這個月，確實出色，但要注意的你們的情緒，可別因此影響了財運發展。

偏財運 工作運 運勢 夢想 財運 星座運勢

延伸閱讀

2021上半年3星座「桃花爆棚」！雙魚金錢、感情都豐收

殺破狼占星／2021金錢運排名出爐：水瓶名利雙收 白羊當心小人劫財

2021元月生命靈數運勢分析：光明與黑暗相伴 從不相互拖累

明年運勢搶先看！網路旅遊業者推「星座開運旅行指南」

相關新聞

考量英國疫情 華航：取消明年1月台北往返倫敦所有航班

英國出現新冠肺炎變種病毒，各國嚴加戒備，我國中央流行指揮疫情中心日前宣布，台北往返英國倫敦航班「砍半」。中華航空稍早宣布...

他搭捷運不戴口罩還亂吐檳榔汁 北捷開出首張3千元罰單

疫情升溫，中央12月1日「秋冬防疫專案」公布八大場所強制配戴口罩，北捷今天也開出首張不配合戴口罩的罰單裁處書，台北市副市...

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

今年入冬以來首波寒流將於明天報到，氣溫將驟降10度以上，尤其跨年當天下探到3℃的最低溫。振興醫院心臟內科主治醫師黃建龍表...

宮廟家將口罩「無縫接軌」了！網友敲碗求研發成醫用

網友見宮廟活動也配合防疫作出創意臉譜口罩，令人大讚「超美！」、「這畫功太強大了！」、「這是讓人尊敬的家將跟宮壇！你們太棒了！」大家紛紛留言希望發展成量產口罩，可進一步找廠商做成醫療用口罩，防疫之外兼做台灣傳統文化行銷，「有創意又安全」。

沒熟客製化磅蛋糕一顆要價2300元！切開讓她崩潰了

一名匿稱為「石頭」的網友在「爆怨2公社」稱，為了幫家人過生日，想要一款精緻的客製化磅蛋糕，來滿足美籍家人想吃美國經典蛋糕的想望。在友人介紹下，與甜點師以參考圖討論了一個月，並在交貨前一個月匯款給對方，原本滿心期待地以為即將看到一個很棒的成品，卻在交貨時被一連串驚嚇給無情打擊。

藍紫色寒潮今晚報到！全台「跳水式降溫」挑戰47年來最冷跨年

今年入冬首波寒流預計今（29）日晚間迅速南下，全台將急速降溫，並且一路冷到跨年夜和元旦。氣象局表示，從北到南的氣溫會「越晚越冷」...

海拔1000公尺就有機會賞雪景 太平山追雪全攻略看這邊

中央氣象局預報30日寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降，宜蘭太平山國家森林遊樂區預估降雪機率高，園區海拔1000公尺景點，有...

一秒到南極！屏東海生館首推「企鵝餵食」體驗

萌翻大人小孩的「企鵝」，向來是動物園或海生館裡的明星，過往在台灣只能透過厚重的玻璃觀看企鵝走路、游泳等，為了讓更多人了解...

低溫特報！明寒流迅速南下 上午起急凍剩6度

中央氣象局稍早發布低溫特報，明天至1月1日受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，上午起八縣市有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率...

桃捷彈性調整直達車離峰班距 延長至明年6月底

新冠肺炎疫情有升溫趨勢，桃園捷運公司配合國家邊境管制政策，入境旅客一律不得搭乘大眾運輸工具，桃捷今天公告，彈性調整直達車...

鳴日號首航開箱！全台首座花蓮車站禮賓候車室曝光

走進南港車站「鳴日號」專屬的第三月台，樂音、汽笛聲響起，這列被稱作「最美觀光專列」緩緩啟動，繞行車廂，「香氛車廂」飄散著...

影／台鐵「鳴日號」亮相！ 首發跨年曙光團秒殺

眾所矚目台鐵觀光列車「鳴日號」29日首度亮相，外觀保留臺鐵的靈魂以尊榮感黑色搭配經典橘色，車頭掛有金色車牌「鳴日」兩字，...

熱門新聞

跨年急凍！16縣市橙燈警示防6度以下低溫

氣溫驟降15度！強寒流明報到急凍3天 比2016霸王寒流還狂

國小女童滿口蛀牙還膿傷 竟是「鼻噴劑」惹禍

在地飄香50年！台南「卓家汕頭魚麵」無預警熄燈

他吃鼎泰豐推「蛋炒飯加一味更讚」 網友加碼必點菜色

設計師Alexander Wang被男模指控性騷擾 「台灣之光」掉漆？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。