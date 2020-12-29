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3寶媽漏尿羞於啟齒 骨盆底復健揮別「社交癌」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
根據國民健康署統計，54歲以上女性尿失禁的盛行率達23.4%；到了65歲，尿失禁情況更為普遍，盛行率達到29.98%，也就是每3個人就有1個人有尿失禁問題，但是卻僅有19.6%的女性會尋求治療。示意圖／ingimage
根據國民健康署統計，54歲以上女性尿失禁的盛行率達23.4%；到了65歲，尿失禁情況更為普遍，盛行率達到29.98%，也就是每3個人就有1個人有尿失禁問題，但是卻僅有19.6%的女性會尋求治療。示意圖／ingimage

52歲機車行老闆娘李小姐，是三個小孩的媽媽，生產加上經常提重物，頻尿嚴重，甚至跟客人聊天、大笑時，膀胱肌肉像是不受控一般漏出尿液。高雄市立聯合醫院婦產科醫師謝明芳表示，這是更年期婦女尿失禁，接受為期一個月的骨盆底復健運動，透過生理回饋以及電刺激療法輔助，得到大幅改善。

「婦女尿失禁不會致命，卻會對生活品質造成嚴重的影響。」謝明芳指出，生理方面如濕疹、褥瘡、尿路感染，也會影響個人作息，社交生活及性生活都可能受到限制甚至終止。女性因懷孕生產，骨盆腔受到子宮壓迫，產後容易有尿失禁的問題。老化、雌激素缺乏、肥胖或是曾做過骨盆手術，都是尿失禁的危險因子。

根據國民健康署的統計，54歲以上女性尿失禁的盛行率達23.4%，也就是每4個婦女就有1個人有尿失禁困擾；到了65歲，尿失禁情況更為普遍，盛行率達到29.98%，也就是每3個人就有1個人有尿失禁問題。但是卻僅有19.6%的女性會尋求治療，多數人都選擇隱忍。謝明芳說，臨床上甚至有女性在進行例行性健康檢查時，才「順便」問醫師漏尿的問題，顯示多數人可能羞於啟齒，或是沒有正視尿失禁對生活帶來的不便。

高聯醫泌尿科醫師蕭夙娟表示，婦女若出現疑似尿失禁症狀，要趕快就醫檢查，有機會藉由治療得到65%至85%的改善。她建議婦女寫「小便日記」，紀錄排尿時間、排尿量及喝水時間、喝水量以及評估是否有急尿感、漏尿及睡眠情形，或至醫院進行尿流速測量及尿路動力學檢查，評估婦女解尿時膀胱及尿道的功能，並確認排尿問題及下尿路障礙的可能成因。

謝明芳表示，不少婦女有尿失禁問題，像漏尿、頻尿，只要無法控制骨盆底肌肉，有失去禁尿功能傾向，就有泌尿道功能障礙。根據患者的嚴重程度，會給予不同的治療方式，大致上可分為手術治療與行為治療。骨盆底復健運動為更年期婦女尿失禁的第一線治療，電刺激是在執行骨盆底復健時，利用電流刺激神經纖維和肌肉纖維，產生被動收縮的反應，患者平時還可以透過自費購買探頭，即使返家自主訓練時也能確實的執行復健。

高聯醫院長張宏泰表示，婦女常因不好意思啟齒、或不知道要看哪科？高聯醫邀請婦產科、泌尿科的女性醫師，組成婦女泌尿道中心，提供優質、友善的醫療服務。

高聯醫泌尿科醫師蕭夙娟建議婦女寫「小便日記」，紀錄排尿時間、排尿量及喝水時間、喝水量以及評估是否有急尿感、漏尿及睡眠情形，評估解尿時膀胱及尿道的功能，並確認排尿問題及下尿路障礙的可能成因。記者徐如宜／攝影
高聯醫泌尿科醫師蕭夙娟建議婦女寫「小便日記」，紀錄排尿時間、排尿量及喝水時間、喝水量以及評估是否有急尿感、漏尿及睡眠情形，評估解尿時膀胱及尿道的功能，並確認排尿問題及下尿路障礙的可能成因。記者徐如宜／攝影
高聯醫院長張宏泰（中）表示，婦女常因不好意思啟齒、或不知道要看哪科？高聯醫邀請婦產科、泌尿科的女性醫師，組成婦女泌尿道中心，提供優質、友善的醫療服務。記者徐如宜／攝影
高聯醫院長張宏泰（中）表示，婦女常因不好意思啟齒、或不知道要看哪科？高聯醫邀請婦產科、泌尿科的女性醫師，組成婦女泌尿道中心，提供優質、友善的醫療服務。記者徐如宜／攝影
高雄市立聯合醫院婦產科醫師謝明芳表示，更年期婦女尿失禁可接受為期一個月的骨盆底復健運動，透過生理回饋以及電刺激療法輔助，得到大幅改善。記者徐如宜／攝影
高雄市立聯合醫院婦產科醫師謝明芳表示，更年期婦女尿失禁可接受為期一個月的骨盆底復健運動，透過生理回饋以及電刺激療法輔助，得到大幅改善。記者徐如宜／攝影

尿失禁 復健 醫師

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