宮廟家將口罩「無縫接軌」了！網友敲碗求研發成醫用

台中中都元帥殿法元壇昨(28)日在臉書官網PO出多張家將臉譜照片，表示為配合政府防疫，星期六(元月二日)南下晉香，包括五營將在內皆全程配戴口罩防疫。由於營將臉譜與口罩「無縫接軌」，讓網友敲碗跪求研發成醫用口罩。

網友見宮廟活動也配合防疫作出創意臉譜口罩，令人大讚「超美！」、「這畫功太強大了！」、「這是讓人尊敬的家將跟宮壇！你們太棒了！」大家紛紛留言希望發展成量產口罩，可進一步找廠商做成醫療用口罩，防疫之外兼做台灣傳統文化行銷，「有創意又安全」。

但也有網友認為，若是布口罩，恐怕還是沒防疫功能，針對臉譜部份，有網友想問，畫師是不是重覆畫了，「請問口罩裡面，臉的下半部也有畫臉嗎？還是只有臉的上半部有畫？」