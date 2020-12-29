肝炎易引發肝癌 花蓮衛生局篩檢阻C型肝炎

世界衛生組織籲重視C型肝炎問題，衛生福利部制定「2025年消除C肝」國家政策。花蓮縣衛生局表示，B、C肝炎是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，容易引發肝硬化、肝癌，呼籲符合篩檢資格的鄉親，可終身接受1次篩檢服務，確保自身健康。

花蓮衛生局長朱家祥表示，花蓮縣政府用經費、國健署挹注等，積極篩檢C型肝炎，檢出陽性的人再轉到醫院做詳細檢查、治療，目前累計治療的人數大約有3千多人。因為縣府積極篩檢C肝，肝癌的死亡率降低到全國平均數，肝硬化也逐年下降，衛生局和各醫療院所會繼續合作打擊C肝，「希望在2025年把C肝趕出花蓮」。

衛生局指出，自2004年開始，由花蓮縣政府自籌經費支應，全縣13鄉鎮市衛生所，辦理社區整合式篩檢補助30歲以上民眾B、C型肝炎篩檢，至2018年共篩檢3萬3747人；C型肝炎轉介治療成果達82.01%治療率。

花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮地形狹長，醫療資源集中在北區，好在有愈來愈多的醫生願意下鄉看診，之前有許多公益團體捐贈腹部超音波、眼底攝影機、子宮抹片醫療車及糖尿病篩檢車等，給第一線醫護人員很大的助益，也把C肝患者篩檢出來，維護更多人健康。

國民健康署今年9月28日放寬成人預防保健服務B、C型肝炎檢查年齡，調整為45歲至79歲（原住民40歲至79歲），終身1次。

衛生局提醒，除了接受篩檢及早治療，良好的生活習慣是護肝的重要法則，應避免接觸危險因子，如避免共用針頭等，保持健康飲食及多運動，也勿過度飲酒，預防脂肪肝、酒精性肝炎。