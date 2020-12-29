誰有資格核發基因檢測報告？醫檢師呼籲回歸專業分工

基因解碼後，各種基因檢測商品問世，造成醫療市場亂象，衛福部醫事司今年四月頒布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（特管辦法）修正草案」，將「實驗室開發檢測（LDTs）」納管，例如基因檢測。

醫事檢驗產業工會質疑，草案中有關「核發報告人員資格」的規定，將導致醫院自有實驗室、委外實驗室有兩套標準。醫事司司長劉越萍表示，草案爭議討論已久，今天下午將開會進行最後一次意見溝通，最慢明年一月上旬就會定案。

衛福部2018年頒布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，將細胞療法等納入管理，施行超過一年多後，醫療技術日新月異，其中因應精準醫療衍伸的基因檢測問世，今年4月修正該特管辦法，並將基因檢測納入管理。

台灣醫事檢驗產業工會理事長吳進興表示，在醫院自有的認證實驗室，是由醫檢師按照醫師醫囑做檢驗、發報告，再由醫師根據報告進行診斷和治療。現在基因檢測已經商品化，很多醫院想參與卻沒有自己的實驗室，需要委外，這部分按照目前草案第38條規定，委外的實驗室卻容許專科醫師和醫檢師都可以核發報告。

吳進興表示，依據醫檢師法，核發檢驗報告是醫檢師的職責，醫師法和醫療法都沒有醫師可核發檢驗報告的條文。核發報告包括分析、校正等專業技術，包括在醫檢師養成教育中，是醫檢師專業重要的一環。吳進興呼籲主管機關，為了維護就醫權益和病人安全，特管辦法不能有雙重標準，否則會破壞原本健全的醫療專業分工體制、危害病人安全及精準醫療的品質。

劉越萍表示，相關團體的意見已經透過正式及非正式管道提出過很多次，今天下午將開會進行最後一次意見溝通。如果溝通順利，最快就是今天達成共識，不過這麼順利的機率恐怕不高。如果今天仍然意見分歧而沒有共識，最後還是要提到部長層級的高階會議去拍板，預計最慢明年一月上旬定案。