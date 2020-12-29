台鐵美學觀光列車「鳴日號」今天正式啟動

台鐵全新美學觀光列車「鳴日號」今天啟動，「鳴日號」觀光列車為台鐵進行全車廂改造，顛覆傳統，導入創新概念，減法美學將內部改裝與外部路線景緻及環境之融合，外觀以尊榮感黑色搭配記憶中經典橘色保留台鐵的靈魂，並首次將專用車頭、專用車頭牌及鳴日號車廂完美結合並對外亮相。

今天啟動典禮交通部長林佳龍出席並搭乘「鳴日號」觀光列車，交通部長林佳龍表示台灣是一個鐵道國家，2022年鐵道觀光旅遊年，有五種觀光列車，今天「鳴日號」首航，其它觀光列車陸續會在2024年完成，這也是因應疫情超前部屬。